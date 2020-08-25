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Как в Беларуси проведут школьные линейки с учетом рекомендаций Минздрава

25.08.2020 17:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 авг – Sputnik. Решение о проведении школьных линеек будет приниматься непосредственно руководителями учебных заведений, об этом Sputnik рассказала пресс-секретарь министерства образования Республики Беларусь Людмила Высоцкая.

Министерство здравоохранения Беларуси разработало методические рекомендации по организации образовательного процесса в условиях распространения COVID-19. Педагоги учли советы медиков и решили проводить торжественные мероприятия 1 сентября, исходя из ситуации в каждом отдельном учебном заведении.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Как уточнили в пресс-службе ведомства, в сельских школах, где небольшое количество учащихся, торжественные мероприятия запланированы. А вот в крупных учебных заведениях данное решение должны принять их руководители.

"Они будут сами решать, в каком формате проводить торжественные мероприятия, и проводить ли их. Это может быть линейка для первоклассников и одиннадцатиклассников, встреча с учителями и так далее", - уточнила Высоцкая.

В Минске линейки проведут только для учащихся первых классов. Однако, как пояснила Sputnik заместитель начальника отдела воспитательной и идеологической работы Комитета по образованию Мингорисполкома Надежда Великая, это не значит, что другие школьники останутся без торжественных мероприятий.

"С учетом эпидемиологической ситуации мы решили, чтобы линейки не были такими массовыми. Они пройдут только с участием первоклассников, для которых 1 сентября - это особый день. Но для старших классов остается праздничные тематические мероприятия иного формата с учетом выбора каждого районного управления. Дети 1 сентября не будут обделены вниманием", - пообещала Великая.

По данным Минздрава на 25 августа, в Беларуси зарегистрировано 70 727 случаев заражения COVID-19, а выздоровели и выписаны из больниц 69 097 пациентов.

 
Теги: Минск
 
 
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Каждая школа сама будет решать, устраивать ли ей торжественные мероприятия 1 сентября, учитывая эпидемиологическую ситуацию в населенном пункте.
 
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