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Дача по-французски. Домик на 22 «квадрата», панорамное окно, большая терраса и черный фасад
Источник материала: Tut.by
Этот компактный домик площадью всего 22 м² полностью автономен и предназначен в первую очередь для комфортного отдыха на природе. Размеры позволяют перевозить его с места на место, а для его установки не нужен капитальный фундамент. Информацию о нем опубликовала французская
Свой первый экземпляр архитекторы студии A6A спроектировали и собрали в студии, а затем транспортировали на грузовике в Устариц на юго-западе Франции. Установлен же он на свайно-винтовой фундамент.
Дом представляет собой обшитый черной сосной каркас из дерева. Внутри стен — древесно-волокнистый утеплитель.
Внутреннее пространство состоит из трех помещений: в центральной части находится встроенная кухня с небольшой плитой и раковиной, по бокам — ванная, и спальная зона с двумя двухъярусными кроватями.
Интерьер минималистичен — стены и потолок обшиты фанерой. Для отопления в доме есть печь-камин, для выработки электроэнергии на крыше установлены солнечные панели. Кроме того, в доме есть сухой туалет и система сбора и очистки сточных вод.
Стоит отметить, что студия А6А разработала несколько вариантов домов разных размеров. Например, их ширина может быть от 2,5 до 3,5 метров. Длина может варьироваться от 8 до 12 метров. Максимальная высота — 3,4 метра. Элементы могут соединяться между собой.
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Компактный домик полностью автономен и предназначен для комфортного отдыха.
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