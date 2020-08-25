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Вышел трейлер фильма об Эноле Холмс - сестре Шерлока Холмса. Картина выйдет в сентябре на Netflix
Источник материала: Tut.by
Netflix опубликовал на YouTube трейлер фильма «Энола Холмс». Это экранизация романов Нэнси Спрингер о младшей сестре Шерлока Холмса.
Главная героиня фильма — 14-летняя Энола Холмс, крайне сообразительный подросток с задатками детектива. Как и в романе, история начинается с исчезновения матери девочки. Главную роль в картине сыграла Милли Бобби Браун, звезда «Очень странных дел». Шерлока сыграл Генри Кавилл, известный по главной роли в сериале «Ведьмак». Лента выйдет на Netflix 23 сентября.
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Netflix опубликовал на YouTube трейлер фильма «Энола Холмс». Это экранизация романов Нэнси Спрингер о младшей сестре Шерлока Холмса.
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