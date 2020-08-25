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Нацбанк РБ рекомендует банкам «взвешенно» устанавливать обменные курсы валют

25.08.2020 17:45 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Нацбанк Беларуси направил в коммерческие банки письмо с настоятельной рекомендацией принять «исчерпывающие меры» по обеспечению обменников наличной валютой.

«Национальный банк считает необходимым принятие со стороны банковского сектора всесторонних и исчерпывающих мер по своевременному подкреплению обменных пунктов, касс денежной наличностью в объемах, необходимых для бесперебойного проведения валютно-обменных операций в течение рабочего дня и осуществления операций по продаже наличной иностранной валюты населению в соответствии с формирующимся спросом по складывающемуся на внутреннем валютном рынке курсу», - говорится в письме регулятора от 25 августа 2020 года.

Нацбанк также напомнил банкам, чтобы те напоминали клиентам о существовании «возможности совершения безналичных валютно-обменных операций, в том числе при помощи систем дистанционного банковского обслуживания клиентов, а также с использованием банковских платежных карточек, эмитированных к счетам в иностранной валюте».

Вместе с тем, регулятор рекомендовал банкам «взвешенно и экономически обоснованно подходить к установлению курсов покупки и продажи иностранной валюты».

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Нацбанк Беларуси направил в коммерческие банки письмо с настоятельной рекомендацией принять «исчерпывающие меры» по обеспечению обменников наличной валютой.
 
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