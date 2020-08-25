Савилов покидает пост председателя Федерации хоккея Беларуси. Его место займет Басков

Источник материала: Tut.by

Как стало известно «Чемпионату» , Геннадий Савилов покинет пост председателя Федерации хоккея Беларуси. Его место займет Дмитрий Басков, работающий генеральным директором минского «Динамо» с 2018 года.

Также с мая 2017 года Дмитрий Басков является заместителем председателя Федерации хоккея Беларуси и членом исполкома Национального олимпийского комитета. Недавно он стал совладельцем аккумуляторного завода в Бресте. Также известно о его доле в одной известной строительной компании.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY