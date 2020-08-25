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Савилов покидает пост председателя Федерации хоккея Беларуси. Его место займет Басков

25.08.2020 17:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как стало известно «Чемпионату», Геннадий Савилов покинет пост председателя Федерации хоккея Беларуси. Его место займет Дмитрий Басков, работающий генеральным директором минского «Динамо» с 2018 года. 

Также с мая 2017 года Дмитрий Басков является заместителем председателя Федерации хоккея Беларуси и членом исполкома Национального олимпийского комитета. Недавно он стал совладельцем аккумуляторного завода в Бресте. Также известно о его доле в одной известной строительной компании. 


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

 

 
Теги: Брест
 
 
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С мая 2017 года Дмитрий Басков является заместителем председателя Федерации хоккея Беларуси и членом исполкома Национального олимпийского комитета.
 
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