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Савилов покидает пост председателя Федерации хоккея Беларуси. Его место займет Басков
Источник материала: Tut.by
Как стало известно
Также с мая 2017 года Дмитрий Басков является заместителем председателя Федерации хоккея Беларуси и членом исполкома Национального олимпийского комитета. Недавно он
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С мая 2017 года Дмитрий Басков является заместителем председателя Федерации хоккея Беларуси и членом исполкома Национального олимпийского комитета.
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