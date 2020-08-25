«Били так, что слышен был хруст костей». Рассказ девушки, которую задержали во время протестов

Источник материала: Onliner

Многим людям, которые были задержаны во время протестов, до сих пор сложно вспоминать о том, что происходило в автозаках и камерах. А некоторым страшно. По просьбе героини этого подкаста мы изменили ее голос. Девушка рассказывает о насилии, помощи со стороны милиционера и страданиях задержанных.

Мы продолжаем серию подкастов «Люди в черном» с рассказами людей, пострадавших от действий белорусских силовиков во время протестов.

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«Повернула машина ГАИ и затормозила нас. Мы, естественно, остановились. Я не помню, откуда в ту же секунду вынырнул бусик и нас туда быстро определили. С моих рук сорвали белые ленты и начали ими душить, потом стали бить. Прямо в этом бусике завалили на землю, а на меня закинули парня-водителя. С него сорвали шлем и начали бить его уже по голове и лицу. „Я тебе покажу, с…, кто тебе дороги построил! Кто тебе бесплатную медицину дал, тварь!“ С такими словами они нас били».

Некоторые цитаты из монолога

«Попеременно открывали соседние камеры в автозаке, доставали оттуда по одному, били парней. Били так, что я слышала хруст костей. Когда парень уже не мог кричать, его закидывали обратно и доставали следующего. […] После автозака я была зашуганная до безумия и дергалась на каждый шорох. Открывается камера, меня встречает милиционер. Не мент, а милиционер, в балаклаве и бронежилете. Он открыл камеры и сразу сказал: „Успокойтесь, я вас трогать не буду! Вниз не смотрим, ты должна сейчас переступить“».

«„Х…, ты, животное, ноешь? Сейчас я тебе прибью! У тебя дети, семья есть? Нет? И не будет, животина!“ — потом то дубинкой в сантиметре от моей головы бил, то ногой, запрещая плакать. А ты плачешь, скулишь, тебе очень страшно».

«В мою камеру закинули мотоциклистку. Ее избили очень жестоко. Я начала снимать с нее штаны, и у нее не было ничего цвета кожи, кроме паховой зоны. Все остальное — сине-багровое месиво с желтыми пятнами. Я ее попеременно переворачивала на холодное. Милиционер нам закинул бутылочку воды, и я ее этой водой обрабатывала. Ей было очень больно, безумно больно».

«Было очень холодно, когда наступил рассвет. Даже я в полной экипировке очень сильно дубела, а мужикам головой в пол было просто нереально холодно. У многих посинели уши и губы. Там была стопка вещей, и эти вещи периодически милиционеры брали и накрывали мужчин, которым было невыносимо. Это очень важный жест. Я попросила сводить меня в туалет, чтобы просто подвигаться, потому что я очень сильно замерзла. Милиционер спросил: „Ты совсем задубела? Смотри, у меня кольцо на пальце, я женат, я к тебе не подкатываю. Не волнуйся, давай свои руки“. И я прямо в него, в броню вжалась, и мне так тепло стало! Он сказал: „Я бы снял свою броню и тебе отдал, но меня посадят рядом с вами, а мне нужно тут еще вам помогать“».

Если вы или ваши знакомые пострадали во время митингов и хотите об этом рассказать, напишите нам на osh@onliner.by или в Telegram по нику @oshurkev. Также ждем истории врачей, которые принимали в эти дни людей с травмами.

Если вы или ваши родственники, близкие получили травмы различной степени тяжести во время мирных демонстраций и вам нужны лекарства, лечение, реабилитация, заполните эти формы:

заявка в «ИМЕНА» на оперативную медицинскую помощь в партнерских медучреждениях и сопровождение пострадавших в лечении и реабилитации в дальнейшем;

в «ИМЕНА» на оперативную медицинскую помощь в партнерских медучреждениях и сопровождение пострадавших в лечении и реабилитации в дальнейшем; заявка на выдачу единовременной материальной помощи каждому пострадавшему (инициатива BY_HELP).

Вы также можете позвонить на круглосуточную горячую линию по номеру +375 44 709-79-11, и вам подскажут весь алгоритм действий.