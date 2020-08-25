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Священный синод РПЦ назначил в Беларусь нового митрополита

25.08.2020 17:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин.

Такое решение 25 августа на заседании в Москве принял Священный синод Русской православной церкви после того, как принял прошение об освобождении от должности митрополита Павла.

За митрополитом Вениамином временно сохраняется управление Борисовской епархией.

Митрополит Павел назначен главой Кубанской митрополии.

 
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Патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин.
 
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