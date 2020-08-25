Священный синод РПЦ назначил в Беларусь нового митрополита

Патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин.

Такое решение 25 августа на заседании в Москве принял Священный синод Русской православной церкви после того, как принял прошение об освобождении от должности митрополита Павла.

За митрополитом Вениамином временно сохраняется управление Борисовской епархией.

Митрополит Павел назначен главой Кубанской митрополии.