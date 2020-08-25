|
Священный синод РПЦ назначил в Беларусь нового митрополита
Источник материала: Навiны
Патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин.
Такое решение 25 августа на заседании в Москве принял Священный синод Русской православной церкви после того, как принял прошение об освобождении от должности митрополита Павла.
За митрополитом Вениамином временно сохраняется управление Борисовской епархией.
Митрополит Павел назначен главой Кубанской митрополии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)