Источник материала: АФН

Член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова получила 10 суток административного ареста.

Решение об аресте вынес судья Заводского района г.Минска Дмитрий Остапенко.Ковалькова обвиняется в организации несанкционированного массового мероприятия и неповиновения законным требованиям милиции.

Ольга Ковалькова была задержана вместе с главой стачкома МТЗ Сергеем Дывлевским возле проходной МАЗ, куда оба пришли поддержать работников МАЗа.

Сергей Дылевский также приговрен к 10 суткам административного ареста.