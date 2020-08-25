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Член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова получила 10 суток административного ареста

25.08.2020 17:45 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова получила 10 суток административного ареста.

Решение об аресте вынес судья Заводского района г.Минска Дмитрий Остапенко.Ковалькова обвиняется в организации несанкционированного массового мероприятия и неповиновения законным требованиям милиции.

Ольга Ковалькова была задержана вместе с главой стачкома МТЗ Сергеем Дывлевским возле проходной МАЗ, куда оба пришли поддержать работников МАЗа.

Сергей Дылевский также приговрен к 10 суткам административного ареста.

 
Теги: Минск
 
 
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Член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова получила 10 суток административного ареста.
 
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