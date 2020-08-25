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Почему были заблокированы некоторые белорусские сайты? Появился документ

25.08.2020 17:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

21 августа некоторые белорусские сайты, региональные СМИ и площадки, связанные с предвыборной кампанией, оказались недоступны. Возникло предположение об их блокировке со стороны государственных органов. Сегодня «Виртуальный Брест» получил документ, в котором разъясняются причины блокировки этой и других площадок.

Приказ «Об ограничении доступа» подписан министром информации Игорем Луцким.

«В соответствии с уведомлением Оперативно-аналитического центра при президенте Республики Беларусь выявлены следующие интернет-ресурсы, содержащие призывы и используемые для координации деятельности по организации массового неповиновения представителям власти…» — говорится в документе, где перечисляются девять ресурсов. Их внесли в список интернет-ресурсов, к которым ограничен доступ на территории Беларуси.

Почему были заблокированы некоторые белорусские сайты? Появился документ

Почему были заблокированы некоторые белорусские сайты? Появился документ

 
Теги: Брест
 
 
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21 августа некоторые белорусские сайты, региональные СМИ и площадки, связанные с предвыборной кампанией, оказались недоступны. Возникло предположение об их...
 
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