Почему были заблокированы некоторые белорусские сайты? Появился документ

Источник материала: Onliner

21 августа некоторые белорусские сайты, региональные СМИ и площадки, связанные с предвыборной кампанией, оказались недоступны. Возникло предположение об их блокировке со стороны государственных органов. Сегодня «Виртуальный Брест» получил документ, в котором разъясняются причины блокировки этой и других площадок.

Приказ «Об ограничении доступа» подписан министром информации Игорем Луцким.

«В соответствии с уведомлением Оперативно-аналитического центра при президенте Республики Беларусь выявлены следующие интернет-ресурсы, содержащие призывы и используемые для координации деятельности по организации массового неповиновения представителям власти…» — говорится в документе, где перечисляются девять ресурсов. Их внесли в список интернет-ресурсов, к которым ограничен доступ на территории Беларуси.







