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Apple купила VR-стартап Spaces

25.08.2020 17:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Ресурс Protocol сообщает о новой покупке Apple — под крыло корпорации перешел стартап в виртуальной реальности Spaces. Компанию создали ветераны DreamWorks Animation, она занималась инструментами для Zoom и разработкой продуктов в VR.

На прошлой неделе Spaces на своем сайте оставила сообщение, в котором рассказала о приостановке всех текущих проектов и намекнула на «движение в новом направлении».

Стоимость сделки, как обычно в таких случаях, не разглашается. Apple работает над продуктами в дополненной и виртуальной реальности, поэтому покупка VR-стартапа выглядит логичным шагом для корпорации: многие IT-гиганты приобретают стартапы из определенных ниш для получения их технологий и улучшения своих позиций.

К тому же для Apple это не первая покупка компании из VR-отрасли: ранее она приобрела NextVR, Akonia Holographics и Vrvana.

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Ресурс Protocol сообщает о новой покупке Apple — под крыло корпорации перешел стартап в виртуальной реальности Spaces. Компанию создали ветераны DreamWorks Animation, она занималась...
 
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