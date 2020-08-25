|
Apple купила VR-стартап Spaces
Источник материала: Onliner
Ресурс Protocol
На прошлой неделе Spaces на своем сайте оставила сообщение, в котором рассказала о приостановке всех текущих проектов и намекнула на «движение в новом направлении».
Стоимость сделки, как обычно в таких случаях, не разглашается. Apple работает над продуктами в дополненной и виртуальной реальности, поэтому покупка VR-стартапа выглядит логичным шагом для корпорации: многие IT-гиганты приобретают стартапы из определенных ниш для получения их технологий и улучшения своих позиций.
К тому же для Apple это не первая покупка компании из VR-отрасли: ранее она приобрела NextVR, Akonia Holographics и Vrvana.
для ПК, 115°, черный
для PlayStation, 100°, белый
для смартфона, зеленый/черный
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ресурс Protocol сообщает о новой покупке Apple — под крыло корпорации перешел стартап в виртуальной реальности Spaces. Компанию создали ветераны DreamWorks Animation, она занималась...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)