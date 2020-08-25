Apple купила VR-стартап Spaces

Источник материала: Onliner

Ресурс Protocol сообщает о новой покупке Apple — под крыло корпорации перешел стартап в виртуальной реальности Spaces. Компанию создали ветераны DreamWorks Animation, она занималась инструментами для Zoom и разработкой продуктов в VR.

На прошлой неделе Spaces на своем сайте оставила сообщение, в котором рассказала о приостановке всех текущих проектов и намекнула на «движение в новом направлении».

Стоимость сделки, как обычно в таких случаях, не разглашается. Apple работает над продуктами в дополненной и виртуальной реальности, поэтому покупка VR-стартапа выглядит логичным шагом для корпорации: многие IT-гиганты приобретают стартапы из определенных ниш для получения их технологий и улучшения своих позиций.

К тому же для Apple это не первая покупка компании из VR-отрасли: ранее она приобрела NextVR, Akonia Holographics и Vrvana.