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Белстат: какой была средняя зарплата и кто больше заработал в июле?

25.08.2020 17:51 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер. Из архива Myfin.by

Традиционно самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Минске - 1 776,6 рубля. В Минской области она была 1 320,9 рубля, в Гомельской - 1 149,8, Брестской - 1 114,5, Гродненской области - 1 112 рублей. Витебская и Могилевская области замыкают список регионов, но и там она выше 1 000 рублей - соответственно 1 083,6 и 1 057,2 рубля.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси номинальная начисленная средняя заработная плата работников в июле составила 1287,5 рубля. Об этом сообщили в Белстате. В июне средняя зарплата была 1248,9...
 
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