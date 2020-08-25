|
Белстат: какой была средняя зарплата и кто больше заработал в июле?
Источник материала: Myfin
Традиционно самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Минске - 1 776,6 рубля. В Минской области она была 1 320,9 рубля, в Гомельской - 1 149,8, Брестской - 1 114,5, Гродненской области - 1 112 рублей. Витебская и Могилевская области замыкают список регионов, но и там она выше 1 000 рублей - соответственно 1 083,6 и 1 057,2 рубля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси номинальная начисленная средняя заработная плата работников в июле составила 1287,5 рубля. Об этом сообщили в Белстате. В июне средняя зарплата была 1248,9...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)