ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Российский истребитель перехватил над Баренцевым морем самолет ВВС Норвегии

25.08.2020 18:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 авг – Sputnik. Российский истребитель МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем самолет ВВС Норвегии, нарушения им границы РФ не допущено, говорится в сообщении Национального центра управления обороной России.

© Sputnik / Нина Падалко
МиГ-31 – самый опасный охотник в небе

"25 августа российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. ...в воздух был поднят истребитель МиГ-31бм из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота", - говорится в сообщении.

С безопасного расстояния экипаж российского истребителя идентифицировал объект как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии.

После того, как норвежский самолет совершил разворот от госграницы, российский истребитель вернулся на свой аэродром.

"Весь полет российского истребителя МиГ-31бм проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - добавляется в сообщении.

Нарушения российской границы норвежским самолетом не допущено.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нарушения госграницы РФ норвежским самолетом не допущено, после инцидента российский МиГ-31 вернулся на аэродром.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кто и как прокомментировал появление Лукашенко с автоматом?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
25.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика