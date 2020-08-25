Российский истребитель перехватил над Баренцевым морем самолет ВВС Норвегии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 авг – Sputnik. Российский истребитель МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем самолет ВВС Норвегии, нарушения им границы РФ не допущено, говорится в сообщении Национального центра управления обороной России.

"25 августа российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. ...в воздух был поднят истребитель МиГ-31бм из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота", - говорится в сообщении.

С безопасного расстояния экипаж российского истребителя идентифицировал объект как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии.

После того, как норвежский самолет совершил разворот от госграницы, российский истребитель вернулся на свой аэродром.

"Весь полет российского истребителя МиГ-31бм проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - добавляется в сообщении.

Нарушения российской границы норвежским самолетом не допущено.