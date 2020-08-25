|
К рабочим «Гродно Азота» обращаются коллективы других белорусских предприятий. Чего они хотят?
Источник материала: Tut.by
Коллективы сразу нескольких предприятий, относящихся к госконцерну «Белнефтехим», решили обратиться к рабочим ОАО «Гродно Азот»,
В адрес азотовцев уже пришли обращения от «Могилевхимволокна», «Белшины», «Мозырского нефтеперерабатывающего завода», «Светлогорскхимволокна», «Нафтана» и «Гомельского химического завода».
В своих обращениях рабочие с других нефтехимических предприятий просят «Азот» ни в коем случае не останавливать работу, пишет профильное издание «Гродненский Химик».
— Нас тревожит ситуация, которая складывается сегодня на вашем предприятии. Она влечет и для нас большие экономические потери, приведет к потере репутации. Мы обеспокоены вопросами безопасности, которые могут выйти из-под контроля в любой момент! Химики, от нас зависит будущее наших семей! Ваши решения оказывают большое влияние и на наш коллектив! — говорится в обращении «Нафтана».
А вот о чем пишут на «Белшине»:
— В нынешнее время ОАО «Белшина» только-только начинает выходить из нелегкой финансово-экономической ситуации, в которой оказалось в последнее время. И мы не хотим и не можем допустить, чтобы ситуация снова ухудшилась и вышла из-под контроля.
ОАО «Белшина» — энерго- и материалоемкое предприятие, и наша работа напрямую зависит от своевременных поставок сырья, в частности текстильного корда с вашего предприятия. Поэтому мы обращаемся к вам, труженики ОАО «Гродно Азот», с просьбой не прерывать поставки на «Белшину» материалов, необходимых для стабильной работы и выпуска продукции обществом.
А что сейчас происходит на «Азоте»?
На данный момент «Гродно Азот» работает в штатном режиме. Азотовский стачком еще на прошлой неделе инициировал предварительное голосование среди работников некоторых цехов по вопросу поэтапной и согласованной с руководством завода приостановки производства. Подавляющее большинство тогда высказалось за приостановку.
После этого стачком разработал бюллетень, под которым любой азотовец мог бы проголосовать за или против приостановки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В адрес азотовцев уже пришли обращения от «Могилевхимволокна», «Белшины», «Мозырского нефтеперерабатывающего завода», «Светлогорскхимволокна», «Нафтана» и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)