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К рабочим «Гродно Азота» обращаются коллективы других белорусских предприятий. Чего они хотят?

25.08.2020 18:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Коллективы сразу нескольких предприятий, относящихся к госконцерну «Белнефтехим», решили обратиться к рабочим ОАО «Гродно Азот», пишет «Вечерний Гродно». Работников гродненского завода просят не останавливать производство и тем самым не прекращать поставки важного для других предприятий сырья.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В адрес азотовцев уже пришли обращения от «Могилевхимволокна», «Белшины», «Мозырского нефтеперерабатывающего завода», «Светлогорскхимволокна», «Нафтана» и «Гомельского химического завода».

В своих обращениях рабочие с других нефтехимических предприятий просят «Азот» ни в коем случае не останавливать работу, пишет профильное издание «Гродненский Химик».

— Нас тревожит ситуация, которая складывается сегодня на вашем предприятии. Она влечет и для нас большие экономические потери, приведет к потере репутации. Мы обеспокоены вопросами безопасности, которые могут выйти из-под контроля в любой момент! Химики, от нас зависит будущее наших семей! Ваши решения оказывают большое влияние и на наш коллектив! — говорится в обращении «Нафтана».

А вот о чем пишут на «Белшине»:

— В нынешнее время ОАО «Белшина» только-только начинает выходить из нелегкой финансово-экономической ситуации, в которой оказалось в последнее время. И мы не хотим и не можем допустить, чтобы ситуация снова ухудшилась и вышла из-под контроля.

ОАО «Белшина» — энерго- и материалоемкое предприятие, и наша работа напрямую зависит от своевременных поставок сырья, в частности текстильного корда с вашего предприятия. Поэтому мы обращаемся к вам, труженики ОАО «Гродно Азот», с просьбой не прерывать поставки на «Белшину» материалов, необходимых для стабильной работы и выпуска продукции обществом.

А что сейчас происходит на «Азоте»?

На данный момент «Гродно Азот» работает в штатном режиме. Азотовский стачком еще на прошлой неделе инициировал предварительное голосование среди работников некоторых цехов по вопросу поэтапной и согласованной с руководством завода приостановки производства. Подавляющее большинство тогда высказалось за приостановку.

После этого стачком разработал бюллетень, под которым любой азотовец мог бы проголосовать за или против приостановки.

 
Теги: Гродно
 
 
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