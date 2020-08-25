ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси обвалился рынок жилья

25.08.2020 18:47 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Положение дел на белорусском рынке недвижимости сильно изменилось после президентских выборов, вылившихся в массовые протесты. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные местных риелторов и экспертов.

Как заявил изданию аналитик белорусского портала Realt.by Артем Сахаревич, просмотры объявлений о продаже и аренде жилья в день голосования 9 августа и после него обвалились более чем на 90 процентов. Спустя более чем десять дней интерес к квадратным метрам в целом остается низким.

По словам риелторов, большинство потенциальных покупателей заняли выжидательную позицию.

«Во-первых, это связано с перебоями в работе интернета. Во-вторых, в ситуации неопределенности и нестабильности люди делают правильный выбор: вначале думают о главном, вопросы приобретения недвижимости несколько отошли на второй план», — пояснила глава агентства «Смарт Риэлт» Татьяна Недерева-Архипец.

Ряд экспертов, впрочем, отметили, что в последние месяцы цены на недвижимость в стране менялись незначительно. Но они не исключают серьезного падения стоимости квадратных метров в обозримом будущем из-за ослабления национальной валюты, ухудшения условий кредитования и роста объемов предложения жилья.

Ранее сообщалось, что на фоне акций протеста белорусская валюта стремительно дешевеет. Доллар, евро и рубль держатся на максимумах. По расчетам на пятницу, 21 августа, американская валюта взлетела до максимума за 4,5 месяца, за один доллар давали 2,48 белорусских рубля. Евро стоил 2,94 рубля, а российский рубль — 0,337 рубля.
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Положение дел на белорусском рынке недвижимости сильно изменилось после президентских выборов, вылившихся в массовые протесты. Об этом пишет РБК со ссылкой на...
 
Новости дня
Новости разные
 
К рабочим «Гродно Азота» обращаются коллективы других белорусских предприятий. Чего они хотят?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
25.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика