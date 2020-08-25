В Беларуси обвалился рынок жилья

Как заявил изданию аналитик белорусского портала Realt.by Артем Сахаревич, просмотры объявлений о продаже и аренде жилья в день голосования 9 августа и после него обвалились более чем на 90 процентов. Спустя более чем десять дней интерес к квадратным метрам в целом остается низким.





По словам риелторов, большинство потенциальных покупателей заняли выжидательную позицию.





«Во-первых, это связано с перебоями в работе интернета. Во-вторых, в ситуации неопределенности и нестабильности люди делают правильный выбор: вначале думают о главном, вопросы приобретения недвижимости несколько отошли на второй план», — пояснила глава агентства «Смарт Риэлт» Татьяна Недерева-Архипец.





Ряд экспертов, впрочем, отметили, что в последние месяцы цены на недвижимость в стране менялись незначительно. Но они не исключают серьезного падения стоимости квадратных метров в обозримом будущем из-за ослабления национальной валюты, ухудшения условий кредитования и роста объемов предложения жилья.



