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Призывы и координация массового неповиновения. Почему в Беларуси заблокировали девять сайтов
Источник материала: Tut.by
Вечером 21 августа мы
Юрий Губаревич, председатель движения «За Свободу», получил уведомление о том, что к интернет-ресурсу pyx.by, владельцем которого он является, ограничен доступ согласно решению Министерства информации РБ. То есть этот сайт будет недоступен пользователям на территории Беларуси.
Также в его распоряжении оказался приказ за подписью министра информации Игоря Луцкого, где поясняются причины такого решения.
«В соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 38 Закона о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации, направленной на пропаганду войны, экстремистской деятельности или содержащей призывы к такой деятельности, порнографии, насилия и жестокости, в том числе пропагандирующей или побуждающей к самоубийству, другой информации, распространение которой способно нанести вред национальным интересам Республики Беларуси или запрещено Законом о СМИ, иными законодательными актами Республики Беларусь, — говорится в документе. — В соответствии с уведомлением Оперативно-аналитического центра при президенте Республики Беларусь выявлены следующие интернет-ресурсы, содержащие призывы и используемые для координации деятельности по организации массового неповиновения представителям власти: https://primaries.by, http://udf.by, https://masheka.by, https://progomel.by, https://pyx.by, https://tip.by, https://virtualbrest.by, http://vkurier.by, https://015.by/search/».
Напомним, что перечисленные выше девять сайтов
Для остальных ресурсов причины могут быть другими.
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Напомним, что 21 августа в Беларуси заблокировали более 70 сайтов.
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