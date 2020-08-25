Синод РПЦ призвал власти Беларуси расследовать все случаи насилия

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 авг - Sputnik. Священный синод РПЦ призвал власти Беларуси к тщательному расследованию всех случаев применения насилия, заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Сегодня синод сменил предстоятеля БПЦ, им стал епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин.

"Считать важным тщательное расследование властями Республики Беларусь всех случаев применения насилия как к гражданам, так и к сотрудникам сил правопорядка, и наказание виновных в нарушении закона. Отметить особую важность сохранения и укрепления церковного единства народов исторической Руси в условиях обострения общественно-политических конфликтов", – процитировал Легойда постановление синода.

По его словам, синод также выразил "пастырскую обеспокоенность" общественным конфликтом в Беларуси, повлекшим за собой человеческие жертвы и страдания людей, и одобрил "Обращение синода Белорусской православной церкви к народу Республики Беларусь о прекращении народного противостояния".

Массовые протестные акции начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента , на которых в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.