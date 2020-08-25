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На месте «Столичного» уже заработал «Евроопт»
Источник материала: Tut.by
В районе станции метро «Площадь Якуба Коласа» открылся «Евроопт-Столичный». Напомним, в июне в аукционе на право аренды помещения универсама «Столичный»
В магазине отремонтировали лестницу, в интерьере сохранили лепнину и рисунки.
Боковые входы, за которыми были объекты общепита, пока на ремонте.
Помещение занимает общую площадь около 2,5 тысячи квадратных метров. Его у города раньше арендовал ЦУМ, и тут работали универсам, кафе и бар. Но потом ЦУМ решил расторгнуть договор аренды, поэтому право заключения нового выставили на торги, рассказывал TUT.BY.
Так выглядел универсам «Столичный» незадолго до закрытия.
Право аренды обошлось в 600 тысяч рублей, ежемесячные платежи за объект — около 64 тысяч рублей.
Одним из условий было сохранение названия «Столичный» и объекта общественного питания, а также ремонт ступеней, площадок и облицовки стен торгового комплекса.
Все работы — за счет арендатора без компенсации затрат. Договор аренды заключили на пять лет.
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В районе станции метро «Площадь Якуба Коласа» открылся «Евроопт-Столичный». Напомним, в июне в аукционе на право аренды помещения универсама «Столичный» победила...
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