На месте «Столичного» уже заработал «Евроопт»

Источник материала: Tut.by

В районе станции метро «Площадь Якуба Коласа» открылся «Евроопт-Столичный». Напомним, в июне в аукционе на право аренды помещения универсама «Столичный» победила компания «Евроторг».









В магазине отремонтировали лестницу, в интерьере сохранили лепнину и рисунки.









Боковые входы, за которыми были объекты общепита, пока на ремонте.





Помещение занимает общую площадь около 2,5 тысячи квадратных метров. Его у города раньше арендовал ЦУМ, и тут работали универсам, кафе и бар. Но потом ЦУМ решил расторгнуть договор аренды, поэтому право заключения нового выставили на торги, рассказывал TUT.BY.





Так выглядел универсам «Столичный» незадолго до закрытия.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Право аренды обошлось в 600 тысяч рублей, ежемесячные платежи за объект — около 64 тысяч рублей.





Одним из условий было сохранение названия «Столичный» и объекта общественного питания, а также ремонт ступеней, площадок и облицовки стен торгового комплекса.





Все работы — за счет арендатора без компенсации затрат. Договор аренды заключили на пять лет.