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Мининформ назвал причины блокировки сайта движения «За Свободу»

25.08.2020 19:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Владелец домена сайта движения «За Свободу», председатель организации Юрий Губаревич получил официальное объяснение блокировки ресурса из Министерства информации. По данным ведомства, сайт использовался для координации массового неповиновения власти.

Мининформ назвал причины блокировки сайта движения «За Свободу»

Министерство информации как уполномоченный госорган приняло решение об ограничении доступа к сайту www.pyx.by, владельцем которого является Губаревич, сказано в уведомлении ведомства за подписью первого замминистра информации Павла Лёгкого.

В приказе министра информации Игоря Луцкого сообщается, что в соответствии с уведомлением Оперативно-аналитического центра при президенте, выявлены девять интернет-ресурсов (в том числе сайт Движения «За Свободу»), содержащие «призывы и используемые для координации деятельности для организации массового неповиновения власти».

В связи с этим «интернет-ресурс, использующий доменное имя www.pyx.by, будет недоступен пользователям глобальной сети интернет на территории Республики Беларусь».

«Движение "За Свободу" — организация, которая всегда выступала за поддержку прав человека и мирные преобразования путем проведения избирательных кампаний, где граждане будут иметь реальное право голоса. И сайт www.pyx.by отражает эту деятельность», — заявил БелаПАН Юрий Губаревич.

По его словам, на этом сайте «невозможно найти материалы экстремистской или подобных тематик, которые нарушали законодательство Республики Беларусь». «Но можно представить, что для сегодняшней власти и Министерства информации, которое обслуживает интересы человека, который хочет остаться на посту президента, проиграв выборы, любые упоминания реального положения дел являются экстремизмом. Мы так не считаем, поэтому я как владелец этого домена буду обжаловать решение Мининформации в суде», — пояснил политик.

Председатель движения «За Свободу» также обратил внимание, что не указана конкретная причина блокировки, он планирует уточнить эту информацию в министерстве.

В целом под блокировку попали более 70 интернет-ресурсов. В число запрещенных попали сервисы ProtonMail и Psiphon.

 
 
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Владелец домена сайта движения «За Свободу», председатель организации Юрий Губаревич получил официальное объяснение блокировки ресурса из Министерства...
 
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