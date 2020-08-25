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США видят возможность переговоров Координационного совета и Лукашенко

25.08.2020 19:23 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн на встрече в Москве проинформировал его о встрече со Светланой Тихановской.

"Он сказал, что встреча была полезной и США видят возможности для того, чтобы возглавляемый Тихановской Координационный совет вступил в диалог с руководством Республики Беларусь. На это мы сказали, что считаем важным дать самим белорусам возможность определиться, кто будет участниками общенационального диалога", - сказал Лавров в интервью Первому каналу, текст которого размещен во вторник на сайте МИД РФ, передает ТАСС.

Глава МИД РФ также заявил, что российская сторона хотела бы понять, каковы политические критерии функционирования созданного в Беларуси Координационного совета оппозиции.

"Нам бы очень хотелось понять, каковы все-таки политические критерии, на которых этот Координационный совет хочет функционировать. Было много противоречивых сведений о том, какая программа у совета. На сайте [экс-кандидата в президенты Светланы] Тихановской появлялись весьма противоречивые цели, которые он преследует. Потом эти цели исчезали на сайте. Ну и состав персоналий, которые в этом совете представлены, вызывает вопросы в отношении того, как они видят связи с Российской Федерацией", - сказал он.

Лавров также обратил внимание Бигэна, что внутри Белоруссии немало вопросов к легитимности формирования Координационного совета оппозиции. По словам главы МИД РФ, Бигэн заявил, что США видят возможности для диалога Координационного совета оппозиции с руководством республики.

Глава МИД РФ сообщил, что на встрече с Бигэном обратил внимание на недовольство ряда стран стабилизацией ситуации в Беларуси.

Сергей Лавров сообщил, что Москва видит, что есть желающие спровоцировать очередной виток насилия в Белоруссии, но объективных причин для разжигания антироссийских настроений в республике нет.

"Нет никаких объективных причин для того, чтобы антироссийские настроения разжигались в Республике Беларусь. Но желающих спровоцировать очередной виток насилия в Белоруссии мы наблюдаем", - отметил глава МИД РФ, чьи ответы были опубликованы на сайте дипведомства.

Лавров заявил, что Бигэн услышал предостережения России относительно попыток из-за рубежа спровоцировать насилие в Беларуси. Лавров также заявил, что первый замгоссекретаря подтвердил, что США не заинтересованы в создании искусственного кризиса в Беларуси.

 
 
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Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн на встрече в Москве проинформировал его о встрече со Светланой...
 
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