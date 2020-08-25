В Могилеве прошедший ливень подтопил дороги, грозы ожидаются по всей стране

Источник материала: Onliner

Белгидромет объявил сегодня, 25 августа, оранжевый уровень опасности. Во второй половине дня на большей части территории республики и в Минске ожидаются грозы, местами при грозах шквалистое усиление ветра порывами до 15—20 м/с. Комплекс неблагоприятных явлений сохранится до 23 часов. Пока сильнее всех последствия непогоды на себе ощутили жители Могилева: в областном центре прошедший ливень подтопил дороги.

— Традиционно в дождь Могилев становится маленькой Венецией, — с горьким юмором пишет группа во vk.com «МОГИЛЕВ Live» .

Возможностей ливневой канализации в некоторых районах города не хватило для того, чтобы оперативно отводить дождевую воду. В результате дороги залило. В некоторых случаях автомобили чуть ли не до высоты колес оказались в воде.

В одном из микрорайонов Могилева, в Казимировке, ливень даже остановил дорожные работы. Вода превращалась в пар на горячем, свежеуложенном асфальте, опровергая поговорку про дым без огня. Детям очень понравилось: тепло, весело и мама не ругает — что еще нужно для счастья?

— В Казимировке дали горячую воду, — шутит автор видео, пользователь YouTube Alexander Zhezhenko .

Могилевчане между тем констатируют, что во время дождя затапливает одни и те же места в городе и поделать с этим, увы, ничего не могут, или не хотят, или все сразу. Минчане могут посочувствовать и вспомнить Немигу до ввода в строй там нового коллектора: помните, там же и на лодках плавали — бывало и такое.

В Могилеве случилось что-то подобное: говорят, водителям приходилось разуваться и по колено в воде брести до своих авто.

А вот сюжет «БЕЛАРУСЬ 4 Могилев» на эту тему.

Кстати, столице, как и многим другим городам Беларуси, расслабляться по поводу погоды рановато, синоптики же сказали: до 23 часов.

В Минске, в частности, в период до 20 часов ожидается гроза, при грозе местами по городу шквалистое усиление ветра порывами до 15—20 м/с.



подписчик для «МОГИЛЕВ Live», vk.com

подписчик для «МОГИЛЕВ Live», vk.com

подписчик для «МОГИЛЕВ Live», vk.com

МЧС рекомендует при получении информации об очень сильном ветре воздержаться от поездок по городу, по возможности оставаться в квартире или на работе. Включить средства проводного и радиовещания. В такую погоду возможно нарушение энергоснабжения, имеет смысл приготовиться к отключению электричества, закрыть газовые краны.

Автомобиль лучше припарковать подальше от ветхих строений, деревьев, рекламных щитов. Также благоразумно остерегаться частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности.



Max Sharoykin для «МОГИЛЕВ Live», vk.com

Max Sharoykin для «МОГИЛЕВ Live», vk.com

Max Sharoykin для «МОГИЛЕВ Live», vk.com

Max Sharoykin для «МОГИЛЕВ Live», vk.com

В ближайшие дни, по информации Белгидромета, погоду в Беларуси будут определять фронтальные разделы. Ожидается облачная с прояснениями погода. Грозы возможны в отдельных районах страны, ветер умеренный, временами порывистый. Температура воздуха ночью +11—+16 градусов Цельсия, днем +16—+21.