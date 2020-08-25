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В Могилеве прошедший ливень подтопил дороги, грозы ожидаются по всей стране
Источник материала: Onliner
Белгидромет объявил сегодня, 25 августа, оранжевый уровень опасности. Во второй половине дня на большей части территории республики и в Минске ожидаются грозы, местами при грозах шквалистое усиление ветра порывами до 15—20 м/с. Комплекс неблагоприятных явлений сохранится до 23 часов. Пока сильнее всех последствия непогоды на себе ощутили жители Могилева: в областном центре прошедший ливень подтопил дороги.
— Традиционно в дождь Могилев становится маленькой Венецией, — с горьким юмором пишет группа во vk.com
Возможностей ливневой канализации в некоторых районах города не хватило для того, чтобы оперативно отводить дождевую воду. В результате дороги залило. В некоторых случаях автомобили чуть ли не до высоты колес оказались в воде.
В одном из микрорайонов Могилева, в Казимировке, ливень даже остановил дорожные работы. Вода превращалась в пар на горячем, свежеуложенном асфальте, опровергая поговорку про дым без огня. Детям очень понравилось: тепло, весело и мама не ругает — что еще нужно для счастья?
— В Казимировке дали горячую воду, — шутит автор видео, пользователь YouTube
Могилевчане между тем констатируют, что во время дождя затапливает одни и те же места в городе и поделать с этим, увы, ничего не могут, или не хотят, или все сразу. Минчане могут посочувствовать и вспомнить Немигу до ввода в строй там нового коллектора: помните, там же и на лодках плавали — бывало и такое.
В Могилеве случилось что-то подобное: говорят, водителям приходилось разуваться и по колено в воде брести до своих авто.
А вот сюжет
Кстати, столице, как и многим другим городам Беларуси, расслабляться по поводу погоды рановато, синоптики же сказали: до 23 часов.
В Минске, в частности, в период до 20 часов ожидается гроза, при грозе местами по городу шквалистое усиление ветра порывами до 15—20 м/с.
подписчик для «МОГИЛЕВ Live», vk.com
подписчик для «МОГИЛЕВ Live», vk.com
подписчик для «МОГИЛЕВ Live», vk.com
Автомобиль лучше припарковать подальше от ветхих строений, деревьев, рекламных щитов. Также благоразумно остерегаться частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности.
Max Sharoykin для «МОГИЛЕВ Live», vk.com
Max Sharoykin для «МОГИЛЕВ Live», vk.com
Max Sharoykin для «МОГИЛЕВ Live», vk.com
Max Sharoykin для «МОГИЛЕВ Live», vk.com
В ближайшие дни, по информации Белгидромета, погоду в Беларуси будут определять фронтальные разделы. Ожидается облачная с прояснениями погода. Грозы возможны в отдельных районах страны, ветер умеренный, временами порывистый. Температура воздуха ночью +11—+16 градусов Цельсия, днем +16—+21.
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Белгидромет объявил сегодня, 25 августа, оранжевый уровень опасности. Во второй половине дня на большей части территории республики и в Минске ожидаются грозы,...
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