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В этом году выросла стоимость школьных учебников. Сколько придется заплатить родителям

25.08.2020 19:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 2020/2021 учебном году комплект учебников для школьников 1−11 классов обойдется родителям в 13,5 рубля. Стоимость пользования учебными пособиями регулируется постановлением Совета министров № 621.


Фото: Pixabay.com

Как прописано в документе, учебники для учащихся 1−11 классов оплачиваются по единому тарифу — 0,5 базовой величины. Сейчас это 13,5 рубля. По сравнению с прошлым годом тариф вырос на 75 копеек, раньше он составлял 12,75 рубля.

Родителям детей, у которых есть какие-либо льготы, учебные пособия обойдутся на 50% дешевле — в 6,75 рубля. А школьникам из социально незащищенных семей учебники выдадут бесплатно.

Оплатить учебники нужно до 1 октября. Внести необходимую сумму можно в Беларусбанке или через ЕРИП.

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Комплекты учебных пособий будут стоить одинаково для школьников 1−11 классов.
 
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