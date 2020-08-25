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Мининформ объяснил блокировку сайтов: за "призывы" и "координацию"

25.08.2020 19:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Заблокированные белорусские СМИ начали получать документы из Министерства информации. Инициатором блокировки был Оперативно-аналитический центр при Александре Лукашенко.

Доступ к сайтам был ограничен, так как они "содержали призывы и использовались для координации деятельности по организации массового неповиновения представителям властей". На этом основании было заблокировано девять сайтов.

Для всех остальных будет другой приказ.
 
 
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Заблокированные белорусские СМИ начали получать документы из Министерства информации. Инициатором блокировки был Оперативно-аналитический центр при Александре...
 
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