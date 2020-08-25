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Курс евро установил исторический максимум к российскому рублю

25.08.2020 20:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На торгах 25 августа курс европейской валюты на максимуме почти достиг 89 рублей, что является рекордом.

Курс доллара на максимуме достигал 75,14 рубля. Позже курсы иностранных валют снизились на 10 копеек.

Курс российского рубля упал, несмотря на подорожание нефти до 46 долларов за баррель.

Белорусский рубль также чувствует себя неважно. Утро 25 августа на БВФБ началось с очередного резкого роста основных иностранных валют.

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Теги: Курсы валют
 
 
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На торгах 25 августа курс европейской валюты на максимуме почти достиг 89 рублей, что является рекордом. Курс доллара на максимуме достигал 75,14 рубля. Позже курсы...
 
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