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Курс евро установил исторический максимум к российскому рублю
Источник материала: Навiны
На торгах 25 августа курс европейской валюты на максимуме почти достиг 89 рублей, что является рекордом.
Курс доллара на максимуме достигал 75,14 рубля. Позже курсы иностранных валют снизились на 10 копеек.
Курс российского рубля упал, несмотря на подорожание нефти до 46 долларов за баррель.
Белорусский рубль также чувствует себя неважно. Утро 25 августа на БВФБ
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На торгах 25 августа курс европейской валюты на максимуме почти достиг 89 рублей, что является рекордом. Курс доллара на максимуме достигал 75,14 рубля. Позже курсы...
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