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Гендиректор МТЗ обратился в суд с просьбой передать Дылевского на поруки заводу, но суд просьбу проигнорировал
Источник материала: Партизан
В суде Заводского района 25 августа рассмотрели дело задержанного работника МТЗ и члена Координационного совета Сергея Дылевского. Появились интересные подробности процесса.
Дылевского задержали вчера рядом с заводом. Он встретился там с коллегами: обсуждали ситуацию на МТЗ, в том числе забастовку. В суде стало известно, что сотрудники Партизанского РУВД внимательно изучают переписку рабочих в телеграм-канале «МТЗ 97%». Милиция расценила действия Сергея Дылевского как организацию несанкционированного мероприятия. И хотя свидетели-милиционеры не помнят, кто и что говорил на митинге, судья назначила Дылевскому арест на 10 суток.
Сергей Дылевский рассказывает обстоятельства своего задержания 24 августа:
— Приехал на Тракторный завод к 11 часам, хотел обсудить с друзьями и знакомыми ситуацию на заводе. Люди вышли с перерыва поговорить с нами. Подошел заместитель генерального директора по идеологической работе, чтобы ответить на наши вопросы. И подъехал автозак, нас забрали.
— Обсуждали забастовку, невыход на работу? — уточняет судья Елена Капцевич.
— Да, все сейчас это обсуждают, — поясняет Дылевский.
— А вопросы общественно-политической жизни?
— Нет, мы обсуждали ситуацию на заводе, что часть хочет бастовать, часть не хочет.
— Кто был инициатором встречи?
— Люди. Я в телеграмме написал, что приеду.
— Сколько человек участвовало в обсуждении?
— До 40.
— Давалось ли вам разрешение Мингорисполкома на данное мероприятие?
— На встречу с друзьями и знакомыми? Нет, не давалось.
Как стало известно из материалов дела, рапорт на Дылевского составил заместитель начальника милиции общественной безопасности Партизанского РУВД Александр Близнюк. В суде выяснилось, правда, что протоколы Дылевского несколько раз меняли и переписывали. Так, сначала сотрудника МТЗ обвиняли в том, что он через мессенджер призывал выйти людей на митинг. В суде зачитали другой протокол: Дылевский собрал рабочих на митинг, где обсуждал с ними забастовку и общественно-политическую ситуацию в стране. Второй свидетель, командир патрульно-постовой службы Партизанского РУВД Алексей Чуйко, как и Близнюк, не может вспомнить, что точно говорил Дылевский и другие участники встречи.
— Как вы не можете вспомнить? Это же было вчера, — обратилась к Чуйко адвокат Дарья Липкина.
— Там было про невыход на работу и всеобщую забастовку.
— А обсуждение работы органов власти? — уточняет у свидетеля судья.
— Сейчас не припомню, — отвечает командир патрульно-постовой службы.
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— Ну а события общественно-политической жизни? — продолжает судья.
Сергей Дылевский также настаивает, чтобы свидетели-милиционеры давали конкретные показания, а не отвечали общими фразами, прикрываясь тем, что не помнят, что было вчера.
— Исходя из предположений меня сейчас осудят, а не из фактов, — возмущается Дылевский. — В пояснениях нет никакой конкретики. Кого я призывал и что говорил, я этого от свидетелей так и не услышал.
В ходе рассмотрения дела в суде стало известно, что сотрудники Партизанского РУВД внимательно читают чат работников завода «МТЗ 97%», некоторые реплики Дылевского расценили как призыв к митингу, где он пишет, что есть два варианта забастовки — либо 50 человек останавливают работу, либо рабочие переходят к итальянской забастовке (вариант забастовки, при котором сотрудники продолжают работать, но делают это крайне неэффективно. — Прим.).
В суде рассмотрели видео, на котором видно, что сотрудники завода действительно собрались у входа, однако никаких призывов и лозунгов никто не высказывает. Гендиректор МТЗ обратился в суд с просьбой, чтобы в отношении Дылевского не применялись санкции, чтобы его передали на поруки заводу, чтобы не создавать социальную напряженность на предприятии.
Еще один важный момент: сотрудниками Партизанского РУВД и ИВС ГУВД Мингорисполкома было нарушено право на защиту Дылевского, он неоднократно заявлял, что у него заключен договор с адвокатом, просил о его вызове, но каждый раз ему в этом было отказано.
— Вчера я получила информацию из СМИ, что Дылевский задержан, — пояснила адвокат Дарья Липкина. — Мною были предприняты все меры, чтобы осуществить защиту. Я приезжала в Партизанское РУВД, предоставляла все документы, чтобы вступить в процесс. В дежурной части мне сообщили, что Дылевский ими не задерживался, в Партизанское РУВД не доставлялся, мне сказали, что он в Заводском РУВД, куда я и поехала, но здесь в канцелярии мне заявили, что никакие материалы на Дылевского не поступили. И тогда я направила во все суды, во все РУВД Минска заявление, что я являюсь защитником Дылевского. Никакой реакции на это не последовало. Сегодня в суде мне дали 10 минут на то, чтобы я ознакомилась с материалами дела. Фотографировать материалы запретили, сделать выписки я просто не успела.
Адвокат просила опросить в суде свидетелей — рабочих МТЗ, Ольгу Ковалькову, замдиректора МТЗ, которые были на встрече, когда Дылевского задержали, и могли бы рассказать, что произошло на самом деле, кто и какие фразы высказывал, однако судья Елена Капцевич посчитала это нецелесообразным.
— Никакого митинга не было, это была встреча работников завода с заместителем директора, — заявила Дарья Липкина. — Это подтверждается и видеоматериалами, рассмотренными в суде. Права Дылевского были неоднократно нарушены — право знать, в чем обвиняется, право предоставить доказательства, право на защиту. Мы не испытываем иллюзий. Если суд будет рассматривать вариант обвинительного постановления, просим обратить внимание, что у Дылевского двое несовершеннолетних детей, в течение года он не привлекался к административной ответственности, занимает активную общественную позицию, не назначать административный арест.
Решение суда — 10 суток ареста.
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Гендиректор МТЗ обратился в суд с просьбой передать Дылевского на поруки заводу, но суд просьбу проигнорировал
В суде Заводского района 25 августа рассмотрели дело задержанного работника МТЗ и члена Координационного совета Сергея Дылевского. Появились интересные...
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