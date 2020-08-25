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После выборов Лукашенко планировал официальный визит в Латвию, но нарвался на санкции

25.08.2020 20:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правительство Латвии во вторник на заседании согласовало индивидуальные санкции со стороны страны в отношении 30 должностных лиц Беларуси, заявил министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс, передает канал LTV1.





По его словам, санкции ЕС в отношении Беларуси должны быть приняты как можно скорее, но латвийская сторона полагает, что это не произойдет в ближайшем времени.

"Поэтому мы введем ограничения на въезд для отдельных должностных лиц Беларуси, в отношении которых нет сомнений, что они несут ответственность за фальсификацию результатов выборов и насилие", – сказал глава Ринкевичс.

Как отметил глава МИД, санкции в основном будут направлены против должностных лиц в аппарате президента Беларуси Александра Лукашенко, Центральной избирательной комиссии, Министерстве внутренних дел и Комитете госбезопасности.

Напомним, накануне президентских выборов был анонсирован скорый визит в Латвию Александра Лукашенко.
 
 
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Правительство Латвии во вторник на заседании согласовало индивидуальные санкции со стороны страны в отношении 30 должностных лиц Беларуси, заявил министр...
 
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