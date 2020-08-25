Директора РЦОП по легкой атлетике Геннадия Тапунова уволили по статье

Тапунов был уволен по приказу министра спорта и туризма по ст. 259 Трудового кодекса (Расторжение трудового договора с руководителем организации по решению собственника имущества организации или уполномоченного им органа).

Увольнению предшествовала встреча министра с коллективом РЦОП 17 августа, на которой чиновник затронул провластные и оппозиционные митинги, передает TUT.by .

По его словам, на митинг оппозиции 16 августа вышло около 100 тысяч человек (по расчетам журналистов, 220 тысяч). В то же время митинг 16 августа, на котором выступил Лукашенко, он назвал «спонтанным и добровольным» и сказал, что «желающих приехать на него было еще больше» (на самом деле некоторых туда свозили под угрозой увольнения).

Он призвал рассмотреть две стороны конфликта между ОМОНом и протестующими. По его словам, сейчас «важно собрать правильную и достоверную информацию о том, что происходило на самом деле». Он также добавил, что ОМОН выполнял свой долг, проведя аналогию с часовыми, которые говорят: «Стой, стрелять буду».

Многие люди в зале были не согласны с его словами, итогами выборов, избиением мирных демонстрантов и ситуацией в стране в целом, о чем они и сообщили министру, перебивая его речь. Можно предположить, что такая позиция коллектива и стала причиной увольнения Тапунова.