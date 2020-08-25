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Фотофакт. На Комаровке проходит митинг сторонников Лукашенко
Источник материала: Навiны
Участники митинга «За Беларусь!» собрались вечером 25 августа на площадке возле Комаровского рынка, сообщает агентство «Минск-Новости».
В это же время оппозиция заняла площадь Независимости. Сейчас там не менее двух тысяч человек.
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Участники митинга «За Беларусь!» собрались вечером 25 августа на площадке возле Комаровского рынка, сообщает агентство «Минск-Новости».
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