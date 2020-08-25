«Беларусь должна быть свободной страной». Как отметили годовщину независимости

Не менее двух тысяч человек пришли вечером 25 августа на минскую площадь Независимости, чтобы отметить годовщину провозглашения независимости Беларуси.





Перед собравшимися выступили бывшие депутаты Верховного Совета Беларуси — так называемые «депутаты Независимости».

Митинг на ступенях перед Красным костелом открыл Петр Садовский. «Сегодня я здесь, потому что эти три месяца (не хочу анализировать, на какие средства, с какими целями) мы не просто ходили, топтали асфальт и терлись, как говорит один черный персонаж. (...) Наши ценности берут начало от Туровского, Полоцкого княжеств, ВКЛ, БНР. 30 лет назад появился БНФ. То, что происходит сегодня, — всё это континуум белорусской истории. Будут спады, поражения, но если есть ценности в голове, пессимизма не будет. Мы уже старые корчи, а вы — молодые, умные, вы, как говорит Колесникова, невероятные!», — сказал Садовский.











У памятника архангелу Михаилу стоят фотографии демонстрантов, погибших во время мирных протестов, лежат цветы.









Выступивший затем Леонтий Зданевич заявил, что сегодня для него большой праздник. «Не потому, что просто 29-я годовщина декларации о суверенитете, а потому что я вижу вас, — сказал он. — Я вижу, что наша работа была не зря, что эстафету борьбы за независимость есть кому принять. Вы очень красивые, особенно наши девушки — я просто плакал в воскресенье. В нашем движении, символах есть огромная эстетика, наш народ — красивый, имеет право решать свою судьбу. И мы ее решим — глядя на вас, я в этом уверен. Я верю в победу добра над злом, правды над кривдой. Я хочу дождаться праздника нашей свободы, чтобы мы свой дом строили сами. Спасибо вам, мы победим!»





















Сергей Попков рассказал о событиях 25 августа 1991 года. «Так случилось, что под давлением БНФ и людей, которые в тот день тоже, как и вы, собрались на площади, коммунисты сами себя запретили. И в этот день нам удалось добиться независимости Беларуси. Есть логика борьбы — нужно действовать организованно, соответственно ситуации. Поэтому организовываемся, и тогда мы победим. Нельзя спустить этому человеку, который вцепился за власть, отправить прочь. Мы должны быть свободной страной. Наша страна — в ваших сильных руках, не дайте уничтожить нашу страну!», — призвал собравшихся Попков.































Лявон Борщевский

Лявон Борщевский в свою очередь заявил, что никому «не удастся испаскудить наши символы». «Кровь Христа — на наших символах. Белорусский народ поднял наши символы и смог победить», — сказал он. Затем Борщевский спел гимн «Магутны Божа». Митингующие подпевали ему и в конце скандировали «Жыве Беларусь!».

После «депутатов Независимости» выступил мужчина, который представился «простым трактористом с МТЗ». Он рассказал, что его 34-летний сын — участник мирных протестов — находится в больнице, ему сделали уже третью операцию, была угроза ампутации. Отметив, что на площади стоят в основном молодые люди, он призвал родителей поддержать своих детей.

После выступлений начался импровизированный концерт, который открыл Андрусь Такинданг.

Затем слово взял 83-летний поэт Ян Гриб, который поздравил собравшихся с годовщиной принятия декларации о независимости. «Тут выступали наши депутаты. Они на самом деле заслуживают большого почета. Они сделали огромную работу, а мы стояли на площади — мерзли, мокли, но поддерживали их. Они объявляли импичмент этому дьяволу, но приехал десант из “братской” России и спас его. И он до сих пор сидит и не хочет сдаваться», — сказал Гриб.













В это же время возле Комаровского рынка проходит митинг сторонников Лукашенко. Там собралось несколько сотен человек, большинство которых — женщины пенсионного возраста. Они стоят с государственными флажками, периодически скандируют «Батька!» и произвольно выступают в поддержку власти. Звучит музыка белорусских эстрадных исполнителей.

Фото и видео Сергея Сацюка