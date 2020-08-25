|
У команды «Формулы-1» McLaren Racing появился белорусский партнер - компания Miory Steel
Источник материала: Tut.by
Сегодня британская команда «Формулы-1» McLaren Racing и
Целью партнерства «является привлечение внимания к заводу на международном уровне и поддержка развития бренда Miory Steel»,
«Мы очень воодушевлены предстоящим партнерством с McLaren Racing. Наше сотрудничество видится нам долгосрочным, инновационным, взаимовыгодным для всех его участников. Партнерство с ведущей командой гонок „Формулы-1“ является первым случаем в истории суверенной Беларуси. И данное достижение позволяет нам с вдохновением смотреть в будущее, ожидать активного взаимодействия на всех уровнях партнерства и быть уверенными, что развитие наших отношений будет гармоничным», — отметил председатель Совета директоров Miory Steel Алексей Коваленок.
Начиная с Гран-при Бельгии, который пройдет в эти выходные, логотип Miory Steel появится на болидах команды MCL35 и форме сотрудников и гонщиков McLaren.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня британская команда «Формулы-1» McLaren Racing и Миорский металлопрокатный завод (ММПЗ-групп) объявили о старте долгосрочного партнерства.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)