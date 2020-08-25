У команды «Формулы-1» McLaren Racing появился белорусский партнер - компания Miory Steel

Источник материала: Tut.by

Сегодня британская команда «Формулы-1» McLaren Racing и Miory Steel (Миорский металлопрокатный завод) объявили о старте долгосрочного партнерства.





Целью партнерства «является привлечение внимания к заводу на международном уровне и поддержка развития бренда Miory Steel», сообщает пресс-служба молодого предприятия по производству жести электролитического лужения и холоднокатаного листа. Завод планирует производить до 240 тысяч тонн белой жести в год для потребителей не только в Беларуси, но и стран СНГ, Европы, Азии и Америки. Информация о подписании договора о многолетнем партнерстве в рамках сезонов «Формулы-1» есть и на официальном сайте McLaren.

«Мы очень воодушевлены предстоящим партнерством с McLaren Racing. Наше сотрудничество видится нам долгосрочным, инновационным, взаимовыгодным для всех его участников. Партнерство с ведущей командой гонок „Формулы-1“ является первым случаем в истории суверенной Беларуси. И данное достижение позволяет нам с вдохновением смотреть в будущее, ожидать активного взаимодействия на всех уровнях партнерства и быть уверенными, что развитие наших отношений будет гармоничным», — отметил председатель Совета директоров Miory Steel Алексей Коваленок.

Начиная с Гран-при Бельгии, который пройдет в эти выходные, логотип Miory Steel появится на болидах команды MCL35 и форме сотрудников и гонщиков McLaren.