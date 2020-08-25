Миорский металлопрокатный завод стал партнером «Макларена» 

Команда Формулы-1 «Макларен» объявила о заключением спонсорского договора с Миорском металлопрокатным заводом. Начиная с этапа в Спа, логотипы предприятия появятся на носовых обтекателях болидов Ландо Норриса и Карлоса Сайнса, а также рукавах фирменной одежды сотрудников.

В официальном заявлении «Макларена» сотрудничество с производителем холодного проката названо «долгосрочным, инновационным и взаимовыгодным», передает pressball.by .

Миорский металлопрокатный завод — молодое предприятие, расположенное в Витебской области. Оно полностью оснащено немецким оборудованием и производит, согласно информации с официального сайта, холоднокатаный лист, а также белую и черную жесть, являясь в своей сфере лидером национального рынка.

С помощью Формулы-1 металлопрокатчики рассчитывают сделать свой бренд более узнаваемым в Европе и странах СНГ, где находятся основные потребители их продукции, — отмечает motorsport.com.

«Мы рады объявить о новом партнерстве и помочь росту бренда Miory Steel и бизнеса компании посредством сильной маркетинговой платформы McLaren», — отметил генеральный директор «Макларена» Зак Браун.

Глава совета директоров завода Алексей Коваленок добавил: «Партнерство с ведущей командой Формулы-1 – первый подобный случай в истории независимой Беларуси. Это достижение вдохновляет нас смотреть в будущее и ожидать активного взаимодействия на всех уровнях с уверенностью, что наши отношения будут гармонично развиваться».