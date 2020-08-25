ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Средняя зарплата в Минске за июль составила 1776 рублей

25.08.2020 21:57 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В июле номинальная начисленная среднемесячная зарплата в Минске равнялась 1776,6 руб. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 107,8%.

По данным Национального статистического комитета, в Минской области средняя зарплата во втором месяце лета составила 1320,9 руб. (106,7 %), Гомельской — 1149,8 руб. (109,1 %), Брестской — 1114,5 руб. (108,6 %), Гродненской — 1112 руб. (108,1 %), Витебской — 1083,6 руб. (108,3 %), Могилевской — 1057,2 руб. (107,9 %).

Номинальная начисленная средняя июльская зарплата в Беларуси была 1 287,5 руб.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В июле номинальная начисленная среднемесячная зарплата в Минске равнялась 1776,6 руб. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 107,8%.
 
Новости дня
Новости разные
 
Верховный суд отказался рассматривать жалобу Тихановской. Что дальше?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
25.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика