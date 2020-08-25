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300 человек пришли к УВД: задержанных работников "ГродноАзота" отпустили, но будут суды

25.08.2020 21:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня около 17.45 в Гродно задержали больше 20 сотрудников «Гродно Азот». Это случилось в нерабочее время. К работникам подъехал автобус с сотрудниками милиции и людьми в штатском. Задержанных доставили в Октябрьское РОВД. Поддержать их пришло около 300 человек. К 20.17 всех задержанных отпустили, их ждут суды, рассказали в УВД.

Как рассказал источник Hrodna.life с «Гродно Азот», «азотовцев» было 28 человек. Среди задержанных были те, кто должен был выходить на работу в ночную смену. Работников задержали не доходя до Кургана славы в Гродно — на их обычном маршруте.



Одни работники шли со смены после 17.00, другие — на работу, и вместе они хотели пойти на акцию, поддержать протестующих, рассказал другой источник с предприятия.

К 19.00 человек 70 собрались возле Октябрьского РОВД, чтобы поддержать задержанных работников «Гродно Азот». Скандируют «Выпускай!» и «Свободу!». Среди них около 20 человек в рабочей форме «азотовцев». Через 15 минут собравшихся было уже около сотни.

В 19.30 5 человек отпустили, 23 осталось, сказал работник РОВД корреспонденту Hrodna.life. На рабочих были составлены протоколы по ч. 1 23.34 статьи Административного кодекса, у некоторых забрали телефоны. Тех, кому на смену, старались оформить быстрее, сказал Hrodna.life вышедший из РОВД.

Отпущенных работников «Азота» встречали аплодисментами. К РОВД подъехал заместитель начальника по производству Виктор Михневич и три буса, чтобы доставить на производство тех, кто в 20.00 должен приступить к смене.

На вопрос корреспондента Hrodna.life, уволили бы их за прогулы или нет, если бы рабочих задержали дольше, Михневич ответил: «Я не увольняю. Главная задача — обеспечить производство».

К 19.50 возле здания РОВД собралось уже около трех сотен человек.

Семь человек, работающих в одном цеху аммиак-3 (вся команда), уехали на смену. Их проводили аплодисментами.

К 20.15 всех рабочих отпустили. Люди, которые собрались у Октябрьского РОВД Гродно, остались и требуют отпустить задержанных вчера, 24 августа. Их должны были судить сегодня, но, как рассказали родственники задержанных, некоторые суды перенесли.

Гродненский активист и политик Евгений Дудкин предложил призывать к ответу депутатов, и если они отказываются отвечать, начинать процесс отзыва депутатов.
 
Теги: Гродно
 
 
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Сегодня около 17.45 в Гродно задержали больше 20 сотрудников «Гродно Азот». Это случилось в нерабочее время. К работникам подъехал автобус с сотрудниками милиции и...
 
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