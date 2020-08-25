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Зеленский о протестах в Беларуси: Я бы не пожелал им тех же событий, что были у нас в 2014 году

26.08.2020 06:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не желает белорусам, чтобы в республике повторились события, подобные тем, что произошли в Украине в 2014 году.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Euronews, отвечая на вопрос о том, видит ли он сходство между протестами в Беларуси и революцией Достоинства в Украине, передает NV.ua.

«Я бы не пожелал им тех же событий, что были у нас в 2014 году. Я не хочу, чтобы белорусы умирали, чтобы их убивали или какого-то другого серьезного кровопролития, вызванного правительством. Я не хочу этого, и поэтому я не желаю белорусскому народу такого же сценария. Это во-первых», — заявил Зеленский.

Он также отметил, что властям Беларуси еще не поздно начать диалог с обществом, чтоб разрешить ситуацию.

«Во-вторых, я считаю, что еще не поздно властям и обществу начать диалог, чтобы разрешить ситуацию тем или иным способом. Результат не важен. Это вообще не про него, а про путь к нему. И этот путь не должен быть кровавым», — сказал президент Украины.

 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не желает белорусам, чтобы в республике повторились события, подобные тем, что произошли в Украине в 2014 году.
 
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