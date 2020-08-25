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Синод РПЦ призвал расследовать все случаи насилия в Беларуси

26.08.2020 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Священный Синод Русской православной церкви выразил пастырскую обеспокоенность общественным конфликтом в Беларуси, повлекшим за собой человеческие жертвы и страдания людей.

На синодальном заседании, которое прошло во вторник в Москве, было одобрено недавнее обращение Синода Белорусской православной церкви к народу республики о прекращении противостояния, говорится в журнале заседания Синода РПЦ.

Синод РПЦ также приветствовал и поддержал усилия митрополита Минского и Заславского Павла, епископата и клириков Белорусского экзархата, направленные на восстановление мира и общественного спокойствия, сообщает Интерфакс-Запад.

При этом члены Синода назвали важным тщательное расследование властями республики всех случаев применения насилия как к гражданам, так и к сотрудникам сил правопорядка, и наказание виновных в нарушении закона.

Согласно сообщению, Синод отметил особую важность "сохранения и укрепления церковного единства народов исторической Руси в условиях обострения общественно-политических конфликтов".

 
 
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Священный Синод Русской православной церкви выразил пастырскую обеспокоенность общественным конфликтом в Беларуси, повлекшим за собой человеческие жертвы и...
 
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