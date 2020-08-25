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В Минске разыскивают 29-летнюю Анну Савченко

26.08.2020 06:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Минчанка ушла из дома 23 августа и до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В Минске разыскивают 29-летнюю Анну Савченко

На вид пропавшей 25-30 лет, рост примерно 170-175 см, среднего телосложения, волосы темные.

Была в черной футболке, клетчатой красно-черной рубашке, черных брюках, серых кроссовках. У нее был рюкзак и белые наушники.

Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Анны, просят сообщить в Московское РУВД Минска или звонить по телефонам 8 (029) 625-06-66; 8 (044) 726-03-04; 102

 
Теги: Минск
 
 
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Минчанка ушла из дома 23 августа и до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
 
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