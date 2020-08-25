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Газпром трансгаз Беларусь перестал платить налоги в бюджет Беларуси

26.08.2020 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

ООО «Газпром трансгаз Беларусь» перестало платить налоги в белорусский бюджет, как ответ на долги белорусскими покупателями российского газа.

Об этом сообщает телеграм-канал "Экономика" со ссылкой на два независимых источника.

Долг перед газовой компанией появился в марте 2020 года и к концу июля вырос до $273 млн.

Последняя газовая война закончилась тем, что Лукашенко в апреле 2017 года выплатил $726 млн. из резервов.

В начале 2020 года ООО «Газпром трансгаз Беларусь» было основным клиентом Белгазпромбанка с долей в 20%. По итогам первого полугодия газовая компания принесла России рекордные дивиденды - 839,3 млн рублей.

 
 
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ООО «Газпром трансгаз Беларусь» перестало платить налоги в белорусский бюджет, как ответ на долги белорусскими покупателями российского газа.
 
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