Тихановская призвала власть прекратить давление на Координационный совет

Источник материала: АФН

Светлана Тихановская призвала правоохранительные органы Беларуси прекратить давление на членов Координационного совета и не пытаться запугать сторонников перемен.

Об этом сообщила пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.

«Я призываю правоохранителей безотлагательно прекратить давление на членов Координационного совета и освободить Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. Не пробуйте запугать нас и сами не бойтесь идти на открытый диалог с народом, к которому призывает Координационный совет», - заявила Тихановская в связи административным арестом на 10 суток членов президиума Координационного совета Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского.

«Ни для кого не секрет, что Беларусь переживает острый политический кризис. Его причина – фальсификация выборов. Если бы голоса избирателей были подсчитаны честно, не было бы никакого недовольства людей. Беларусов возмутило то, что после нечестных выборов победителем был объявлен бывший президент Александр Лукашенко, которому народ отказал в доверии и поддержке. Лукашенко уже не сможет управлять страной, так как люди требуют, чтобы он ушел. Его больше не уважают, над ним смеются, а он цепляется за власть», - говорит Тихановская.

Она отметила, что Координационный совет выступает за урегулирование политического кризиса в Беларуси «путем переговоров и проведение новых честных выборов».

«Но вместо поиска диалога администрация уходящего президента занимается мелочными обвинениями и преследованиями. Это свидетельствует об отсутствии у чиновников и судей государственного мышления. Надо думать в первую очередь об интересах страны, а не об интересах того, кто должен уйти по требованию народа. Никакие репрессии не будут приняты нашим обществом. Никакие попытки удержания власти не помогут избежать ответственности за репрессии», - подчеркнула Тихановская. – «Координационный совет представляет интересы большинства беларусов. И наше стремление к переменам сильнее, чем ваш страх».