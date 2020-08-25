Пенсионер сказал что думает на митинге “За Беларусь” в Ганцевичах

Участники как в унисон повторяли лозунг “За Беларусь”, “За мирную, процветающую Беларусь”, а также кричали “Ура”, когда это предлагал ведущий. Если бы не большое количество флагов и лозунгов, можно было бы подумать, что люди с шарами пришли на фестиваль.





Перед мероприятием на площади заранее установили сцену и разослали по организациям приглашения. Руководители довели до своих подчинённых пожелание прийти на площадь с флагами и шарами.

К свободному микрофону подошёл и ганцевичский пенсионер Василий Бурак. Его выступление в итоге пытались прервать, даже отключали звук.







