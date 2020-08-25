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Большая часть собравшихся на площади Независимости людей разошлась, были точечные задержания
Источник материала: Навiны
Большая часть людей, собравшихся вечером 25 августа на площади Независимости в Минске, после 21:00 разошлась.
При этом журналистами были замечены точечные задержания некоторых людей в районе площади. Было задержано как минимум несколько человек, которых привозили на улицу Берсона за Красным костелом, где стоит автозак и несколько микроавтобусов.
По состоянию на 21:05 на площади Независимости оставалось несколько сотен человек из тех, кто
С улицы Советской, прилегающей к площади Независимости, уехали водометы, полтора десятка тентованных грузовиков, автозаки и два автомобиля с колючей проволокой. Они находились в этом районе с середины дня.
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Большая часть людей, собравшихся вечером 25 августа на площади Независимости в Минске, после 21:00 разошлась.
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