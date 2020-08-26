Священный синод РПЦ обеспокоен «общественным конфликтом» в Беларуси

Священный синод Русской православной церкви выразил «пастырскую обеспокоенность общественным конфликтом в Республике Беларусь, повлекшим за собой человеческие жертвы и страдания людей». Об этом говорится в журнале, принятом по итогам прошедшего 25 августа в Москве заседания синода РПЦ во главе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Журнал опубликован на сайте Московского патриархата.

Священный синод РПЦ одобрил обращение Белорусского экзархата (БПЦ) к народу Беларуси «О прекращении народного противостояния» от 15 августа. Члены синода приветствовали и поддержали усилия духовенства БПЦ, «направленные на восстановление мира и общественного спокойствия». Они считают важным, чтобы белорусские власти тщательно расследовали все случаи применения насилия «как к гражданам, так и к сотрудникам сил правопорядка», и наказали виновных в нарушении закона.

Члены синода отметили «особую важность сохранения и укрепления церковного единства народов исторической Руси в условиях обострения общественно-политических конфликтов».

Как сообщалось ранее, на этом же заседании священного синода РПЦ митрополит Павел был освобожден от должности патриаршего экзарха всея Беларуси и назначен главой Кубанской митрополии — митрополитом Екатеринодарским и Кубанским.

Митрополитом Минским и Заславским, патриаршим экзархом всея Беларуси, был назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин, который стал первым белорусом во главе Белорусского экзархата. За ним временно сохранено управление Борисовской епархией.

12 августа на встрече с представителями прессы в белорусской столице митрополит Павел призвал всех остановить насилие, успокоиться и начать диалог о ситуации в стране. Он обратился к «государственным властям, народным депутатам» с предложением «подумать о том, что можно и нужно сегодня сделать, чтобы найти выход из создавшегося положения». «Я никого сегодня не хочу осуждать, ни одну, ни другую сторону. Я понимаю, что есть и другие силы, темные силы, и их слуги, которые живут тем, что видят вражду и ненависть между людьми и, может быть, получают от этого какие-то дивиденды. Но жить нам в этой стране», — отметил православный иерарх.

Митрополит Павел признал, что в обществе, как и в любой семье, «могут быть какие-то проблемы», но решать их нужно «мирным путем, а не с помощью оружия, камней или кулаков».

Вечером 18 августа в минском костеле имени Святых Симеона и Елены прошла межрелигиозная молитва за Беларусь. В ней приняли участие представители духовенства католической, православной, протестантских, греко-католической церквей, общин прогрессивного иудаизма и ислама. Все они осудили насилие со стороны силовиков, выразили соболезнования пострадавшим во время протестов против официальных итогов президентских выборов, высказались за прекращение кровопролития и насилия, за восстановление справедливости в стране.

Александр Лукашенко на митинге в свою поддержку в Гродно 22 августа призвал представителей различных конфессий не вмешиваться в вопросы политики. «Меня удивляет позиция наших конфессий. Дорогие мои священнослужители, остепенитесь и займитесь своим делом. В храмы люди должны приходить молиться! Церкви, костелы — не для политики. Туда люди душой должны приходить, как это было всегда», — сказал Лукашенко.

Он призвал служителей церкви «не идти на поводу у отщепенцев». «Вам будет стыдно и позорно за то, какую вы, некоторые, позицию занимаете сейчас. И государство с безразличием на это смотреть не будет», — отметил Лукашенко.