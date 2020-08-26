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Молодой белорус уехал в Россию на заработки и пропал
Источник материала: Навiны
Продолжается поиск Игоря Мельника, которому 17 августа должно было исполниться 30 лет.
Как сообщается, молодой человек, проживал в Верхнедвинске, уехал 2 сентября 2019 года в Россию на заработки и пропал.
Родные и близкие Игоря уже почти год ничего не знают о его судьбе.
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Продолжается поиск Игоря Мельника, которому 17 августа должно было исполниться 30 лет.
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