Молодой белорус уехал в Россию на заработки и пропал

Продолжается поиск Игоря Мельника, которому 17 августа должно было исполниться 30 лет.





Как сообщается, молодой человек, проживал в Верхнедвинске, уехал 2 сентября 2019 года в Россию на заработки и пропал.

Родные и близкие Игоря уже почти год ничего не знают о его судьбе.