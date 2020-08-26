«Есть льготный кредит, но с пенсией 470 рублей его не дают». Может ли инвалид купить новый Geely?

Источник материала: Tut.by

Беларусбанк предлагает льготный кредит для покупки автомобиля Geely на особых условиях для отдельной категории граждан. К ней относятся ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды I или II группы, родители (усыновители, удочерители) в многодетной семье. Александр из Гомеля, инвалид второй группы, обратился за таким кредитом, но ему отказали, сославшись на маленькую пенсию.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Павел Мурашко

— Я являюсь инвалидом второй группы. Это нерабочая группа, поэтому мой постоянный доход составляет только пенсия в 470 рублей. И ее еще можно считать неплохой — у меня повышающий коэффициент. Уже получив группу, я пробовал работать, но потом состояние здоровья ухудшилось и многие виды деятельности стали мне не под силу. Но жена у меня работает в IT-сфере и неплохо зарабатывает. Так что общий доход у нас получается приличным.

Александр прочитал о том, что инвалиды второй группы могут получить кредит для покупки автомобиля Geely на особых условиях. Он не замахивался на дорогой Atlas, а решил, что его устроит самый простой и доступный седан Emgrand 7 — цены на него начинаются с 26 400 рублей.

— Я пришел в автосалон Geely в Гомеле, пообщался с консультантом отдела кредитования. Меня спросили о доходе. Какой доход у инвалида второй или первой группы? У нас же группы нерабочие. Только пенсия. О чем я и заявил представителю Беларусбанка. Мне в лицо сказали: «Будет больше пенсия — приходите. Пока вам отказано». А зачем тогда везде декларировать, что есть такая программа, что Geely для народа? Было обидно.

AUTO.TUT.BY обратился в Беларусбанк и попросил прояснить сразу несколько вопросов. Нас интересовало, каким же образом «отдельные категории граждан» могут воспользоваться льготой для приобретения Geely. Также мы попросили уточнить, рассматривается ли при заявке на кредит совокупный доход семьи.

Как пояснили в департаменте кредитования населения Беларусбанка, кредиты на приобретение новых автомобилей GEELY у СЗАО «БЕЛДЖИ» и его дилеров предоставляются в соответствии с «Видами и условиями выдачи кредитов физическим лицам ОАО „АСБ Беларусбанк“, утвержденными Правлением 31.12.2019 (протокол № 143.2)».

— Для поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов I или II группы, родителей (усыновителей, удочерителей) в многодетной семье кредит предоставляется на следующих условиях — первый год со ставкой 0,01% годовых. Затем от года до трех лет процентная ставка будет 3,9% в зависимости от суммы внесенных собственных средств. А дальше процентная ставка устанавливается в размере ставки рефинансирования НБ РБ плюс абсолютное значение. Кредит предоставляется в пределах платежеспособности кредитополучателя с учетом всех его доходов. При расчете суммы кредита в совокупный доход кредитополучателя доходы поручителей не включаются, — рассказали в Беларусбанке.

Директор дилерского центра Geely Павел Садовников пояснил, что сейчас банки-партнеры действительно перестраховываются. К рассмотрению заявок клиентов относятся более тщательно.

— Если раньше могли пойти на какие-то послабления, например рассматривать совокупный доход семьи, то сейчас в расчет берут только доходы самого кредитополучателя. К тому же наблюдается увеличение числа тех, кто испытывает сложности с возвратом кредитов. Поэтому получить кредит стало несколько сложнее.

Александр рассказал нам, что в итоге обратился в другой банк и к другой народной марке, где ему согласовали кредит на покупку.