ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нетрезвый парень на Ford пытался уйти от ГАИ по МКАД, а потом протаранил служебную машину

26.08.2020 07:59 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Нетрезвый 18-летний парень пытался скрыть от ГАИ на Ford. Сначала он пытался оторваться от них на МКАД на скорости 150 км/ч. Потом съехал в сторону Гродно, и машина заглохла, а когда к нему кинулись сотрудники ГАИ, протаранил их автомобиль. Задержать его удалось только после того, как врезавшись в ограждение, он попытался скрыться в лесу, рассказывает пресс-служба МВД.

25 августа около 4.30 наряд ГАИ обратил внимание на автомобиль, который ехал по МКАД со спущенным передним колесом и без включенных фар. Сотрудники ГАИ потребовали его остановки, включив проблесковые маячки синего и красного цвета, и обратившись к нему через громкоговоритель. Однако водитель увеличил скорость и попытался скрыться.

Во время погони на МКАД его скорость достигала 150 км/ч, создавая тем самым реальную опасность для других участников дорожного движения. На задержание отправили дополнительные наряды городской ГАИ.

На развязке МКАД-ул.Притыцкого-а/д М-6 водитель Ford съехал с кольцевой и направился в сторону Гродно до развязки с дорогой «Радошковичи-Раков». Там он не справился с управлением — машину занесло, и она остановилась.

Когда инспекторы выбежали на улицу, водитель резко начал движение в их сторону и врезался в служебный автомобиль ГАИ. В итоге мужчину задержали в Ракове после того, как он врезался в ограждение и попытался убежать в лес.

Водителем оказался 18-летний житель Воложинского района, который находился в состоянии алкогольного опьянения — по заключению медосвидетельствования, 1.14 промилле.

В отношении задержанного составлено несколько административных протоколов. Также проводится проверка по факту угона Ford.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водителем оказался 18-летний житель Воложинского района, который находился в состоянии алкогольного опьянения - по заключению медосвидетельствования, 1.14 промилле.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь ожидают фронтальные разделы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
26.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика