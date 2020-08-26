Нетрезвый парень на Ford пытался уйти от ГАИ по МКАД, а потом протаранил служебную машину

Источник материала: Tut.by

Нетрезвый 18-летний парень пытался скрыть от ГАИ на Ford. Сначала он пытался оторваться от них на МКАД на скорости 150 км/ч. Потом съехал в сторону Гродно, и машина заглохла, а когда к нему кинулись сотрудники ГАИ, протаранил их автомобиль. Задержать его удалось только после того, как врезавшись в ограждение, он попытался скрыться в лесу, рассказывает пресс-служба МВД.

25 августа около 4.30 наряд ГАИ обратил внимание на автомобиль, который ехал по МКАД со спущенным передним колесом и без включенных фар. Сотрудники ГАИ потребовали его остановки, включив проблесковые маячки синего и красного цвета, и обратившись к нему через громкоговоритель. Однако водитель увеличил скорость и попытался скрыться.

Во время погони на МКАД его скорость достигала 150 км/ч, создавая тем самым реальную опасность для других участников дорожного движения. На задержание отправили дополнительные наряды городской ГАИ.

На развязке МКАД-ул.Притыцкого-а/д М-6 водитель Ford съехал с кольцевой и направился в сторону Гродно до развязки с дорогой «Радошковичи-Раков». Там он не справился с управлением — машину занесло, и она остановилась.

Когда инспекторы выбежали на улицу, водитель резко начал движение в их сторону и врезался в служебный автомобиль ГАИ. В итоге мужчину задержали в Ракове после того, как он врезался в ограждение и попытался убежать в лес.

Водителем оказался 18-летний житель Воложинского района, который находился в состоянии алкогольного опьянения — по заключению медосвидетельствования, 1.14 промилле.

В отношении задержанного составлено несколько административных протоколов. Также проводится проверка по факту угона Ford.