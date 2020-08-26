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Источник: Месси готовиться к переходу из «Барселоны» в «МанСити»
Источник материала: Навiны
Один из лучших футболистов современности Лионель Месси хочет расстаться с «Барселоной».
По информации журналиста Марсело Бехлера, форвард намеревается перейти в «Манчестер Сити».
Напомним, в настоящее время «МанСити» тренирует Хосеп Гвардиола, при котором Месси по-настоящему раскрылся.
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Один из лучших футболистов современности Лионель Месси хочет расстаться с «Барселоной».
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