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Источник: Месси готовиться к переходу из «Барселоны» в «МанСити»

26.08.2020 08:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Один из лучших футболистов современности Лионель Месси хочет расстаться с «Барселоной».

Источник: Месси готовиться к переходу из «Барселоны» в «МанСити»

По информации журналиста Марсело Бехлера, форвард намеревается перейти в «Манчестер Сити».

Напомним, в настоящее время «МанСити» тренирует Хосеп Гвардиола, при котором Месси по-настоящему раскрылся.

 

 
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Один из лучших футболистов современности Лионель Месси хочет расстаться с «Барселоной».
 
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