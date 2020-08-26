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Фонд спортивной солидарности. В Беларуси окажут помощь спортсменам, пострадавшим от репрессий

26.08.2020 08:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси начал работу Фонд спортивной солидарности, оказывающий поддержку спортсменам, пострадавшим от репрессий провластных структур.

Фонд спортивной солидарности. В Беларуси окажут помощь спортсменам, пострадавшим от репрессий

В Беларуси начал работу Фонд спортивной солидарности, оказывающий поддержку спортсменам, пострадавшим от репрессий  
В Беларуси начал работу Фонд спортивной солидарности, оказывающий поддержку спортсменам, пострадавшим от репрессий провластных структур.

"Начал работу Белорусский фонд спортивной солидарности, созданный по инициативе представителей спортивного сообщества. С 16 по 21 августа почти 350 представителей спортивной отрасли подписали открытое обращение к белорусским властям — с требованиями о непризнании результатов президентских выборов-2020, прекращении насилия и освобождения всех политических заключенных.

В случае репрессий по отношению к представителям сообщества, спортсмены выразили готовность действовать солидарно, вплоть до отказа выступления за национальную сборную.

Под открытым письмом подписались почти 350 человек — представители легкой атлетики, бокса, самбо, плавания, художественной и спортивной гимнастики, фристайла, баскетбола, современного пятиборья, гандбола, конного спорта, бадминтона, дзюдо, хоккея, фехтования, футбола, флаг-футбола, мини-футбола, пляжного футбола, волейбола, тенниса, велосипедного спорта, пулевой стрельбы, водных видов спорта, бодибилдинга, академической гребли, тяжелой атлетики, синхронного плавания, греко-римской борьбы.

В числе подписавшихся чемпионы Европы по легкой атлетике Ольга Мазуренок, Эльвира Герман, Марина Арзамасова, чемпион мира и Европы по самбо Степан Попов, серебряный призер Олимпийских игр-2008 и чемпион Европы по легкой атлетике Андрей Кравченко, двукратный призер Олимпиады в плавании Александра Герасименя, чемпион Олимпийских игр-1980 по велоспорту Олег Логвин и Олимпийская чемпионка по фристайлу Анна Гуськова, чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская и многие другие.

На многих подписавшихся было оказано сильное давление — спортсменов и сотрудников вызывали на встречи с руководством Министерства спорта и силовых структур. От большинства подписавшихся требовали отозвать подпись. В противном случае грозили увольнениями, сокращениями выплат и стипендий, исключением из состава национальной команды.
Необходимо отметить, что в письме не шла речь о вмешательстве спортсменов в политическую борьбу, фактически в нем содержались требования соблюдать Конституцию: остановить преступления против белорусского народа, провести прозрачные выборы.

Задачей Белорусского фонда спортивной солидарности является поддержка спортсменов, пострадавших за свою гражданскую позицию, а также тех, кто готов открыто высказываться о событиях, происходящих в Беларуси. Фонд также будет оказывать юридическую, материальную и психологическую поддержку пострадавшим представителям спортивной отрасли.
Фонд спортивной солидарности выстраивается на площадке общего фонда солидарности с пострадавшими от политических репрессий гражданами Беларуси, который уже собрал почти 2 миллиона евро пожертвований.

Белорусский фонд спортивной солидарности призывает мировую спортивную общественность обратить внимание на проблемы насилия и политических репрессий в Беларуси, а также оказать солидарную поддержку представителям спортивной индустрии, потерявшим работу и источник доходов из-за своей гражданской позиции.

Белорусский фонд спортивной солидарности будет фиксировать факты репрессий в отношении представителей отрасли и направлять соответствующие уведомления в международные спортивные институты для принятия мер. Рассматривается также вопрос о внесении ряда спортивных чиновников в "черный список" ЕС.

По всем вопросам сотрудничества с Белорусским фондом спортивной солидарности просим обращаться по следующим контактам:
Telegram: @BSSFoundation", — сообщается в заявлении Фонда.
 
 
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В Беларуси начал работу Фонд спортивной солидарности, оказывающий поддержку спортсменам, пострадавшим от репрессий провластных структур.
 
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