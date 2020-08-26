Большой театр Беларуси приглашает бесплатно

В Большом театре Беларуси, также, как и в большинстве театров других стран, в течение пяти месяцев не было показов спектаклей.





Понимая сложную экономическую ситуацию, в которой оказалась наша зрительская аудитория, и стремясь вернуть своих зрителей в театр, белорусский Большой в сентябре приглашает некоторые категории зрителей – медицинских работников, педагогов, учащихся детских музыкальных школ, людей с ограниченными возможностями, детей-сирот, представителей многодетных семей – посетить на БЕСПЛАТНОЙ основе следующие оперные спектакли: «Богема» (10 сентября), «Тоска» (14 сентября), «Летучая мышь» (17 сентября), «Кармен» (21 сентября), соотбщает пресс-релиз.





Коллективные и индивидуальные заявки принимаются по телефонам:

+ 375 (17) 239 28 64,

334 80 74,

334 06 66,

334 26 59.



