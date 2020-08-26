Какие пять смартфонов известный сайт назвал «выбором покупателей» в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Несмотря на меняющиеся курсы валют , продажи смартфонов в Беларуси продолжаются. Каталог KUPI.TUT.BY базируется на «Яндекс.Маркете», в котором некоторые товары попадают в категорию «Выбор покупателей». Мы посмотрели, какие девайсы оказались в этом списке.

Еще несколько деталей: регионом мы выбрали Минск, товары — в нашем случае смартфоны — отсортировали по популярности. Девайсов с пометкой «Выбор покупателей» оказалось довольно много, большинство — от одних и тех же производителей. Остановились на тех, которые в списке были выше (то есть популярнее) остальных.





Что-то новое про этот гаджет рассказать вряд ли получится, модель уже несколько раз упоминалась в наших подборках. Оно и понятно: устройство стоит относительно недорого и предлагает хороший набор характеристик. Интересно, что «Выбором покупателей» стала начальная модификация с объемом памяти в 3/32 ГБ и встроенным NFC-модулем. Последний нужен для бесконтактных платежей.

Краткие характеристики смартфона такие: экран на 6,53 дюйма с разрешением Full HD+ (IPS), пластиковый корпус со слотом для двух SIM-карт и карты памяти, батарейка на 5020 мА·ч, а также процессор MediaTek Helio G80. Камера состоит аж из четырех модулей, но пользоваться чаще всего вы будете только двумя, на 13 Мп и 8 Мп (ультраширокоугольная).



Фото: bloggerexpert.com

Главная особенность этого устройства, по сообщениям самих покупателей, — продолжительное время автономной работы. За это в первую очередь стоит благодарить внушительный аккумулятор на 6000 мА·ч. В актив также входит экран на 6,4 дюйма с разрешением Full HD+. Важно, что матрица не IPS, а AMOLED. Она может показывать более насыщенные цвета.

Что еще предлагает M21? Процессор Exynos 9611 — такой же чип используется в не менее популярном Galaxy A51 — 4/64 ГБ памяти с расширением через карточки microSD. Основная камера располагает фотомодулями на 48 Мп, 8 Мп («ширик»), 5 Мп и 2 Мп.



Фото: GSMArena

Бренд Realme пришел в Беларусь недавно. Его главные конкуренты — аппараты от Xiaomi, Honor и других китайских компаний. Realme 6 — достаточно «свежая» модель. «Выбором покупателей» стала модификация с памятью в 4/128 ГБ. Покупателям, судя по отзывам, больше всего нравятся мощный процессор и качество фотографий, создаваемых девайсом.

Еще одна «фишка» гаджета — экран на 6,5 дюйма (IPS, Full HD+). Панель поддерживает режим работы в 90 Гц, за счет чего все действия вроде пролистывания ленты новостей в соцсети или рабочих столов воспринимаются более плавными.

Впрочем, в остальном все вполне стандартно: процессором выступает MediaTek Helio G90, батарейка — на 4300 мА·ч, камера — 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Не отказались и от NFC-модуля. А еще есть возможность установки парочки «симок» и карты памяти.





Девайс вышел на наш рынок около полугода назад. Важно, что конкретно эту модель не затронули санкции со стороны США — все сервисы Google тут присутствуют.

По характеристикам девайс скорее ближе к топовым устройствам прошлого года. Смотрите сами: фирменный процессор Kirin 980 (выдающееся топовое решение), экран с IPS-матрицей на 6,26 дюйма (Full HD+), 6/128 ГБ памяти, камера на 48 Мп + 16 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Правда, батарея не самая емкая — только на 3750 мА·ч. Но день на одном заряде девайс наверняка вытягивает беспроблемно.

В отзывах покупатели пишут, что им не нравится отсутствие 3,5-мм разъема под наушники, а еще корпус слишком маркий (но зато из стекла). От себя добавим, что Huawei Nove 5T — практически полная копия смартфона Honor 20, так что есть смысл поискать и выбрать более подходящий по цене вариант.





Эту модель выбирают в версии с 6/128 ГБ памяти и в основном хвалят за долгое время работы на одном заряде. Большинству также нравится увеличенный экран и камеры. К недостаткам относят рекламу в некоторых приложениях. А еще останавливаются на невозможности вести запись разговора (хотя этого не может делать и большинство других телефонов «из коробки»).

В серии «девяток» Pro-модель — самая технически продвинутая, хотя по характеристикам от ближайшего Redmi Note 9S отличается не сильно. Так или иначе, в активе Note 9 Pro есть процессор Snapdragon 720G, NFC-датчик, батарейка на 5020 мА·ч, камера с разрешением в 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Диагональ экрана — 6,67 дюйма (IPS, Full HD+).