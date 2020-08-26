ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Forbes назвал богатейшие семейные кланы России

26.08.2020 09:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Семья Ротенберг возглавила рейтинг богатейших семейных кланов России по версии журнала Forbes. За год их состояние увеличилось на 270 000 000 долларов — до 5 450 000 000 долларов.




На второе место издание поставило Гурьевых, оценив их состояние в 5 100 000 000  долларов, на третье — Гуцериевых (3 200 000 000 долларов), которые в предыдущие годы являлись лидерами списка.

Также в первую пятёрку вошли Шаймиевы (2 850 000 000 долларов) и Евтушенковы (2 300 000 000 долларов). 

По оценкам Forbes, совокупное состояние десяти российских богатейших семей выросло за год на 1 500 000 000 долларов — до 26 800 000 000 долларов.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Семья Ротенберг возглавила рейтинг богатейших семейных кланов России по версии журнала Forbes. За год их состояние увеличилось на 270 000 000 долларов — до 5 450 000 000...
 
Новости дня
Новости разные
 
Азаренко вышла в четвертьфинал теннисного турнира Western & Southern Open
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
26.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика