Взгляд извне: иностранные СМИ – о ситуации в Беларуси

Источник материала: Кобринский вестник

«Недооценили фактор Лукашенко, человека, который, оказавшись один на поле рати, не дрогнул»





Белорусские события продолжают находить отражение в СМИ многих государств. Однако в последнее время в этих публикациях наметился характерный сдвиг. Признавая, по сути, свое вмешательство во внутренние дела нашей страны через финансирование оппозиции, Запад все чаще приходит к мнению о бессмысленности, а то и полном провале таких действий.

The Guardian, Великобритания

Как показала реакция ЕС на народные восстания в Беларуси, основная задача европейских лидеров — избегать противостояния с российским ­Президентом. Действительно, они сказали Путину не вмешиваться. Однако в обмен на это они пообещали, что и сами вмешиваться не будут. «ЕС солидарен с народом Беларуси», ‑ сообщили они. Как оказалось, солидарность обозначала ограниченные санкции и поддержку «национального диалога». Для протестующих в Минске, пытающихся «положить конец диктатуре», осторожность Европы, несомненно, должна быть большим разочарованием.

The American Conservative, США

Действия Вашингтона в Украине были безрассудно провокационными, поэтому администрации Трампа нужно избрать в отношении Беларуси стратегию получше. С политической и дипломатической точки зрения со стороны Вашингтона будет неблагоразумно излишне отождествлять себя с протестующими в этой стране. НАТО подтвердило, что наблюдает за развитием ситуации в Беларуси. Необходимо, чтобы позиция альянса не вышла за эти рамки. Последнее, чем должны заниматься лидеры США, ‑ провоцировать еще один кризис отношений с Россией, как они сделали в ситуации с Украиной. Когда дело доходит до внутренних волнений в Беларуси, США в них не заинтересованы.

The Telegraph, Великобритания

В результате других проблем, которые в настоящее время охватывают Европу, Лондон, Париж, Берлин и Брюссель, похоже, не слишком обеспокоены тем, что происходит на улицах Минска и в других местах. Экономика рушится, назревают волнения, мигранты уезжают, а Турция и Греция снова бряцают оружием. Тьерри Бретон, еврокомиссар по внутреннему рынку, сегодня ясно изложил, как блок рассматривает страну, заявив: «Беларусь ‑ это не Европа, она находится на границе Европы, между Европой и Россией». Реальность такова, что Западная Европа не рассматривает своих центральных и восточных партнеров как равных ‑ даже тех, которых она впустила в свой клуб. И, как показал мсье Бретон, те, кто не в клубе, вовсе не европейцы. Напротив, они люди, нуждающиеся в твердом управлении сильных мира сего, помимо помощи просвещенных, чья ситуация, хотя и не созданная ими самими, не может быть преодолена. Такое мнение, которого придерживались другие в прошлом, уже приводило к катастрофическим последствиям.

Le Figaro, Франция

Расположенная в трех часах полета от Парижа Беларусь остается одной из самых малоизвестных стран континента. Обычно в представлении людей все сводится к стереотипу о «последней диктатуре Европы» и ассоциации с Россией из‑за названия. Гораздо меньше людей знают о том, что именно сформированная белорусским режимом социально‑экономическая система обеспечила ему верность и популярность на долгие годы. Белорусский «рыночный социализм» допускает частную собственность, но сохраняет контроль над крупнейшими промышленными и сельскохозяйственными предприятиями, развивает сельские районы и гарантирует населению меры социальной защиты. В экономике есть ряд очень успешных предприятий, а также своя ключевая сфера, информатика: белорусские разработчики славятся по всему миру. Современная Беларусь не былой СССР, а отражение того, чем бы могло стать советское общество в результате реформ и модернизации.

Minval.az, Азербайджан

Вынашивающая в себе высокие цели и накручивающая себе амбиции в эйфории лидер белорусской оппозиции, кое‑как добившаяся статуса кандидата в ­Президенты г‑жа Тихановская настолько раскрутилась в политических амбициях, что потеряла самообладание. Прет на всех парах из эмиграции, как танк. Но если говорить по существу, то даже в лидеры оппозиции она не годится. Из нее лидер нации как из десертной жижи пуля. Вообще, белорусская революция, раскрывающаяся парадоксальными гранями, не перестает удивлять. Прежде всего упертостью закулисных архитекторов и прямолинейностью исполнителей разного ранга на площадях и улицах. Создается ощущение, что вот уже в который раз из западного полюса прозвучала сакраментальная команда «вы начните, а мы поддержим», не имеющая под собой вещественной основы. Все вдохновители и разработчики настолько были уверены в скорой победе оппозиции, что раньше времени стали праздновать ее. Но получился классический треш, прямо западного образца. Недооценили фактор ­Лукашенко, человека, который, оказавшись один на поле рати, не дрогнул.

Advance, Хорватия

В случае ухода ­Лукашенко в Беларуси может возникнуть крайне опасный вакуум. Но чего хотят сами белорусы? На демонстрациях они поют: «Мы ждем перемен». Это песня русской рок‑группы «Кино» 1986 года. Она стала синонимом перестройки, перемен времен Горбачева, процесса, который в итоге привел к распаду Советского Союза. Для многих граждан Беларуси с тех пор так ничего и не изменилось, и теперь они хотят этих перемен. Да, не все. Несомненно, ­Лукашенко по‑прежнему пользуется поддержкой по всей стране.