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В Витебске поезд тяжело травмировал подростка

26.08.2020 11:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Витебске поезд тяжело травмировал 13-летнего мальчика.

В Витебске поезд тяжело травмировал подростка

Как сообщает Следственный комитет, по предварительным данным, компания детей играла вблизи железнодорожного полотна.

В какой-то момент 13-летний подросток попытался запрыгнуть на подножку вагона движущегося состава. «Он не удержался и упал, получив травматическую ампутацию поездом части ноги»», — отметили в СК.

Пострадавший был доставлен в больницу. По оценкам лечащих врачей, в настоящий момент его жизни ничего не угрожает.

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске поезд тяжело травмировал 13-летнего мальчика.
 
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