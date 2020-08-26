|
В Витебске поезд тяжело травмировал подростка
Источник материала: Навiны
В Витебске поезд тяжело травмировал 13-летнего мальчика.
Как сообщает Следственный комитет, по предварительным данным, компания детей играла вблизи железнодорожного полотна.
В какой-то момент 13-летний подросток попытался запрыгнуть на подножку вагона движущегося состава. «Он не удержался и упал, получив травматическую ампутацию поездом части ноги»», — отметили в СК.
Пострадавший был доставлен в больницу. По оценкам лечащих врачей, в настоящий момент его жизни ничего не угрожает.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Витебске поезд тяжело травмировал 13-летнего мальчика.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)